James Dean, il mito continua: all'asta lettere, contratti e oggetti personali

News Cinema

James Dean è morto nel 1955 a soli 24 anni ma il suo mito resiste. Sono stati messi all'asta alcuni cimeli a lui appartenuti, tra cui lettere, contratti e altri oggetti.

James Dean è stato il primo attore ad entrare nel mito dopo la sua tragica scomparsa, avvenuta ormai 67 anni fa, quando appena 24enne si schiantò sulla sua Porsche. All'attivo aveva qualche apparizione televisiva e solo tre film, di cui uno uscito postumo, Gioventù bruciata, La valle dell'Eden e Il Gigante. Da molti considerato solo uno dei tanti imitatori di Marlon Brando, James Dean si è inciso nell'immaginario collettivo per i suoi ruoli e per la sua morte e a distanza di tanti anni sono ancora moltissimi gli oggetti a lui appartenuti che vengono messi all'asta. Si concluderà il 25 maggio, l'asta online presso natdsander.com, che presenta molti reperti interessanti per i collezionisti, alcuni dei quali non hanno ancora ricevuto un'offerta. Diamo un'occhiata.

James Dean: gli oggetti all'asta

Il collezionismo è una strana malattia: sapere di possedere un documento raro o appartenuto a uno dei nostri idoli dà probabilmente l'illusione di essere più vicini alla sua anima, e per questo molti sono disposti a sborsare cifre assurde pur di accaparrarsi uno di questi oggetti. Nell'asta che potete vedere sul sito verranno battuti diversi documenti, quasi 400, tra cui lettere autografe, i contratti da lui firmati per i suoi tre film (base d'asta 3000 dollari), il libretto della sua moto (del 1953, base d'asta 100 dollari) e foto autografate (base d'asta 7500 dollari). Ci sono anche due lettere manoscritte che rivelano particolari intimi dell'attore, come il fatto che soffrisse d'ansia prima di girare La valle dell'Eden, che non andava d'accordo con la sua famiglia e del suo complesso per gli incisivi finti. In una delle lettere parla anche della sua decisione di smettere di bere e fumare e di problemi economici. La base d'asta per le lettere, una delle quali contiene anche un mini autoritratto, è di 3000 dollari.