James Cameron vuole adattare I Demoni di Joe Abercrombie per il cinema: "È fuori di testa"

Mentre si attende al cinema a Natale il suo Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron elabora altri progetti, tra cui l'adattamento di "I demoni", l'ultimo scatenato romanzo fantasy di Joe Abercrombie. Ha spiegato a Empire perché ne sia rimasto affascinato.

Troverà il tempo James Cameron per qualche progetto che non riguardi la sua saga sci-fi per eccellenza, a qualche mese di distanza da Avatar: Fuoco e Cenere, al cinema dal 17 dicembre? In realtà il grande regista, quando vuole, sa ricavarsi pause dal mondo dei Na'vi, come hanno dimostrato l'ultima collaborazione con Billie Eilish e le sceneggiature di Terminator: Destino Oscuro o Alita: Angelo della Battaglia. Insomma, quando racconta a Empire che vuole adattare l'ultimo romanzo di Joe Abercrombie, "I demoni", potrebbe fare sul serio...

Tra un Avatar 3 e un Avatar 4, James Cameron sogna di adattare I demoni di Joe Abercrombie

Avatar: Fuoco e Cenere è alle porte, così James Cameron si rilassa un po'... si fa per dire. Gli è capitato sotto mano il recente romanzo di Joe Abercrombie, "I demoni", ne ha acquistato i diritti della trasposizione cinematografica e non vede l'ora di lavorarci (non si capisce ancora se solo in sceneggiatura o anche dietro la macchina da presa). L'anarchica storia racconta di un ex-generale, condannato a morte, chiamato a comandare una banda di reietti in una missione suicida, per ribaltare le sorti di una guerra contro avversari mostruosi, un conflitto che l'umanità sta perdendo. Il testo miscela di tutto: magia nera, guerra, intrighi politici. Una follia fantastica che ha affascinato Cameron sin dal primo momento. Considerando che tra i suoi progetti "secondari" rispetto agli Avatar c'è anche una versione del libro inchiesta "Ghost of Hiroshima" di Charles Pellegrino, forse James avrà le sue giornate sempre più occupate... e in modo assai variegato! A Empire dice:

È folle, tutta la storia è strafatta. [Mentre lo leggevo a mia moglie Suzy ho pensato]: "Mi piace troppo questo libro, dovrei comprarmelo!" Certo non ha la coscienza di Avatar, ma non so se è una cosa negativa... Hirosima è un film che fai perché senti di doverlo fare. I Demoni è un filn che fai per divertirti.