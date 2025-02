James Cameron è ormai quasi neozelandese: "L'America volta le spalle alla decenza"

News Cinema

Intervistato dal sito Stuff, a un passo dal ricevere la cittadinanza in Nuova Zelanda, dove vive da quattordici anni, James Cameron si è espresso con parole durissime verso l'amministrazione Trump.

Mentre le posizioni internazionali di Donald Trump generano disorientamento e dibattiti aspri al di là dell'Atlantico, negli USA c'è chi non accetta la politica interna del Presidente, men che mai nella Hollywood liberale: nonostante le major ultimamente vi si stiano allineando per sopravvivere, c'è chi ha abbastanza peso da permettersi opinioni trancianti. L'ha fatto James Cameron dalla Nuova Zelanda, dove vive da quattordici anni e dove sta per ricevere la cittadinanza: in un'intervista col sito locale Stuff, ha detto che non riesce più a sostenere la visione di Donald Trump. Leggi anche Avatar 3 avrà intrighi e personaggi mai visti prima, James Cameron: "Non sarà ciò che il pubblico si aspetta"

James Cameron: "Stanno svuotando l'America di senso, il più velocemente possibile e per il loro tornaconto"

James Cameron è al lavoro su Avatar 3: Fire and Ash, al cinema dal dicembre 2025, prodotto e distribuito dalla Disney, che potrebbe avere problemi da eventuali (diciamo pure sicuri) boicottaggi negli USA, alla luce delle seguenti dichiarazioni. Cameron trascorre ormai la maggior parte del suo tempo in Nuova Zelanda, dal momento che gli effetti visivi e le animazioni della WETA, fondamentali per gli Avatar, si realizzano lì. Ha scoperto quella nazione e ci vive da quattordici anni, tanto che ora sta per ricevere la cittadinanza. In questo momento, non prova nostalgia... anzi ha parole di fuoco per Donald Trump e la sua amministrazione.

È una cosa orrenda, mi fa orrore. [...] Mi sembra che l'America stia girando le spalle a ogni forma di decenza. L'America non rappresenta nulla se non rappresenta quello che storicamente ha sempre sostenuto. Diventa un'idea vuota, e credo che la stiano svuotando il più velocemente possibile per il loro tornaconto. [...] Nel mondo siamo tutti connessi, non so se qui mi sento più al sicuro, ma di certo non mi tocca leggere quelle cose in prima pagina ogni santo giorno. Mi dà proprio la nausea. C'è una cosa buona della stampa neozelandese: almeno ne parlano in terza pagina. Proprio non voglio più vedere la faccia di quel tizio sulle prime pagine di un giornale. Lì non puoi sfuggire, è come assistere a un incidente stradale in loop. [...]

Ho fatto dei sacrifici per la cittadinanza neozelandese. [...] Se devi sradicare la tua famiglia e andare da qualche altra parte, devi investire, farne parte, guadagnartelo. Ti devi guadagnare il diritto di essere in un posto.