James Cameron al Museo Nazionale del Cinema di Torino per una masterclass, un premio e la mostra The Art of James Cameron

News Cinema

A visitare la mostra The Art of James Cameron sarà presto lo stesso James Cameron, che il 9 e 10 giugno sarà a Torino, dove terrà una masterclass all'interno del Museo Nazionale del Cinema. Al regista verrà anche tributato un prestigioso riconoscimento.

Il 9 e 10 giugno James Cameron sarà a Torino, per visitare la mostra The Art of James Cameron, allestita all'interno del Museo Nazionale del Cinema. La sera del 9 giugno il regista canadese riceverà, sempre presso la Mole Antonelliana, sede del museo, il Premio Stella della Mole, "per il suo ruolo unico e innovativo nel mondo del cinema". L'indomani terrà una Masterclass al Cinema Massimo, conversando con il direttore del Museo Nazionale del Cinema Carlo Chatrian della sua carriera e dei suoi progetti futuri. Ancora non conosciamo l'orario dell'incontro, ma contiamo di comunicarvelo al più presto.

The Art of James Cameron: la mostra

Ideata dalla Cinémathèque Française in collaborazione con l'Avatar Alliance Foundation, The Art of James Cameron è un viaggio nel cinema di uno dei registi più innovativi e talentuosi di sempre, oltre che creativi e fantasiosi. I suoi 60 anni di attività vengono raccontati attraverso una straordinaria selezione di opere rare, tratte dal suo archivio privato: una sorta di "autobiografia attraverso l'arte", come la chiama lo stesso Cameron. L'esposizione si articola in 6 aree tematiche: Sognare ad occhi aperti, La macchina umana, Esplorare l'ignoto, Titanic: Viaggio nel tempo, Creature e Mondi indomiti. Sono più di 300 i memorabilia in mostra e si va dai disegni agli oggetti di scena, dai costumi alle tecnologie 3D realizzate o adattate dallo stesso Cameron, dalle fotografie ai dipinti. Non mancano le esperienze multimediali, a testimonianza del genio innovativo del filmmaker. Per favorire la visita alla mostra sono a disposizione del pubblico 9 pannelli visivo-tattili lungo il percorso espositivo.

Al momento James Cameron è ancora impegnato nella pentalogia di Avatar, il cui terzo capitolo, Avatar: Fuoco e Cenere, arriverà nelle nostre sale il prossimo 17 dicembre. Nel futuro del regista c'è anche quel Ghosts of Hiroshima di cui vi abbiamo parlato tempo fa. Cameron ha intenzione di trasformare in un film un romanzo di Carmine Pellegrino che uscirà in occasione dell'ottantesimo anniversario del bombardamento di Hiroshima. IL libro è incentrato sulla storia vera di Tsutomu Yamaguchi, un giapponese che, dopo essere sopravvissuto alla prima bomba, andò a Nagasaki, dove sopravvisse alla seconda. James Cameron vorrebbe dedicarsi a questo film prima di Avatar 4.