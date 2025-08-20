James Bond, Pierce Brosnan non direbbe di no a Denis Villeneuve

News Cinema

Pierce Brosnan ha già vissuto la sua era da James Bond ma ha ammesso che non direbbe di no a Denis Villeneuve se gli chiedesse di apparire nel prossimo film.

Nell’incertezza generale che sta accompagnando il franchise di James Bond, Pierce Brosnan che in passato ha interpretato l’agente 007 e guidato diversi film da protagonista ha confessato che non gli dispiacerebbe essere coinvolto nel prossimo film in fase di realizzazione con la regia di Denis Villeneuve. Considerata la candidatura spontanea dell’attore sporge spontaneo chiedersi: il franchise potrebbe accogliere un agente segreto dai capelli argentati?

James Bond, a Pierce Brosnan non dispiacerebbe essere coinvolto nel prossimo film

Pierce Brosnan ha interpretato l’agente 007 in ben quattro film a partire da Goldeneye del 1995, seguito da Il domani non muore mai nel 1997, Il mondo non basta nel 1999 e La morte può attendere nel 2002. A seguire è stato poi scelto Daniel Craig, che è stato l’ultimo attore in ordine cronologico ad interpretare James Bond fino a No Time To Die approdato al cinema nel 2021. Da allora, tutto tace. La gestione creativa del franchise è stata affidata completamente ad Amazon MGM Studios e, da quell’annuncio, hanno confermato sia il regista che lo sceneggiatore (Denis Villeneuve e Steven Knight). A chi toccherà interpretare il prossimo agente 007 ad oggi non è dato sapere. Nel frattempo, però, un nome del passato ha alzato la mano ammettendo che, sebbene nessuno desideri un James Bond “rugoso e sulla settantina”, non direbbe mai di no a Denis Villeneuve. In una recente intervista, Pierce Brosnan ha affrontato la questione:

Non credo che nessuno voglia vedere un Bond rugoso e settantaduenne, ma se Villeneuve avesse un asso nella manica, lo guarderei senza esitazione. Perché no? È un grande spettacolo. Potrebbe far ridere un sacco. Calotte calve, protesi... chi lo sa?

Nonostante l’ironia, Pierce Brosnan ha ammesso di essere curioso come chiunque di scoprire chi interpreterà il prossimo ufficiale 007: “Ho ascoltato il rullare delle aspettative su chi sarà il prossimo James Bond. Ci sono molti ottimi candidati là fuori, e sono sicuro che renderanno lo spettacolo estremamente gioioso”. Impegnato nel press tour di Il club dei delitti del giovedì, Brosnan ha affrontato la questione di James Bond in compagnia di Helen Mirren, la quale avrebbe le idee ben chiare su come non dovrebbe essere il prossimo 007: “Sono molto femminista, ma James Bond deve essere un uomo. Non puoi avere una donna. Semplicemente non funziona. James Bond deve essere James Bond, altrimenti diventa qualcos'altro”, aveva affermato in un’intervista pochi giorni fa.