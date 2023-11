James Bond 007 riparte da Christopher Nolan? La risposta dell'interessato

News Cinema

È vero come si dice che Christopher Nolan, dopo le fatiche di Oppenheimer, starebbe per abbracciare il mondo di James Bond 007 per avviare una nuova saga? Il regista affronta la voce e fa chiarezza.

Da qualche tempo circola una voce che sta facendo comprensibilmente sognare i fan di James Bond 007, cioè la possibilità che Christopher Nolan prenda in consegna la saga: le sue quotazioni nell'ambiente sono sempre più alte, a maggior ragione dopo che ha vinto un'altra scommessa come quella di Oppenheimer, un film molto parlato su una storia vera e cupa, parzialmente in bianco e nero, campione d'incassi internazionale. Intervistato dall'Associated Press, Nolan ha però freddato le aspettative. Leggi anche Christopher Nolan dopo Oppenheimer: "La gente cerca cose che non ha mai visto prima"

Christopher Nolan e 007: "Non è vero"