James Bond 007, l'imperdibile provino di Sam Neill e la sua reazione al video

Sam Neill, il mitico Alan Grant di Jurassic Park, aveva fatto un provino per interpretare James Bond. Lo hanno mostrato in diretta in un programma... e la sua reazione è MOLTO imbarazzata!

Per tutti noi Sam Neill sarà il mitico Alan Grant della saga di Jurassic Park, ma come avreste reagito se fosse stato uno degli interpreti di James Bond 007? Forse avreste reagito come lui, quando ospite di un programma tv ha dovuto assistere a un provino che girò sul serio tanti, tantissimi anni fa. Il video è ormai a disposizione della rete... e anche dei fan del simpatico attore neozelandese, che in questo periodo sta lottando contro un grave male.

Sam Neill divertito dal video del suo provino per James Bond 007

Pare proprio che, a occhio nel periodo Timothy Dalton, anche Sam Neill si fosse presentato ai provini per trovare il nuovo James Bond 007: il video della sua audizione, con tanto di camicia sbottonata e "Il mio nome è Bond... James Bond" (detto a una donna già in déshabillé sotto le lenzuola), è stato mostrato durante una diretta nella quale era intervistato l'attore neozelandese. Sam Neill, apprezzato interprete non solo di Alan Grant anche nel recente Jurassic World: Il dominio, ma indimenticabile pure in Il seme della follia di Carpenter o Lezioni di piano di Jane Campion, sta combattendo in questo periodo una dura battaglia: ha scoperto un anno fa di avere un grave linfoma, che sta tenendo faticosamente sotto controllo. È bello perciò vedere che non ha perso il suo senso dell'umorismo. Al termine del video simula una sofferenza indicibile e commenta: "È stato molto crudele mostare quella roba!"