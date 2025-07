James Bond 007, Denis Villeneuve e i dettagli dell'ingaggio del regista

News Cinema

Mentre Denis Villeneuve è impegnatissimo con Dune: Messiah (anzi Dune Parte Tre), Puck News ha rivelato i dettagli del suo ingaggio come regista del prossimo 007. Non avrà proprio carta bianca. Ecco come si procederà.

Quando avevamo commentato la cinquina di registi papabili per James Bond 007, non avevamo quotato molto in alto Denis Villeneuve: non perché non fosse adatto all'impegno, ma perché lo davamo troppo impegnato con Dune Parte Tre (nuovo titolo di Dune: Messiah), le cui riprese sono iniziate da pochissimo. Questo non ha fermato né lui né gli Amazon MGM Studios, che hanno messo a segno l'ingaggio, prossima tappa per Denis, quando avrà terminato la sua trilogia dedicata al Paul Atreides di Frank Herbert. Ma come si procederà col nuovo 007? Leggi anche Dune 4, la regia passa da Denis Villeneuve a Gareth Edwards? L'indiscrezione

Denis Villeneuve e James Bond 007: il soggetto è suo, ma niente final cut