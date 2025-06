James Bond 007, cinque registi in lizza, nomi importanti come Edgar Wright e Denis Villeneuve

News Cinema

Ora che James Bond 007 si sta avvicinando al debutto in seno agli Amazon MGM Studios, i produttori David Heyman e Amy Pascal stanno valutando cinque proposte da alcuni autori di tutto rispetto. Di chi si tratta?

Mentre si fa un gran parlare di Aaron Pierre come nuovo James Bond 007, la produzione guidata da David Heyman e Amy Pascal è al lavoro sul reboot in sé: stando al sito di scoop Puck News cinque registi hanno presentato agli Amazon MGM Studios il progetto che hanno in mente, e questa cinquina è assolutamente degna di nota, perché contiene cognomi di un certo calibro: Wright o Villeneuve già dovrebbero attirare una certa attenzione da parte del cinefilo, anche se un fan di 007 può ignorare l'aura di un autore e giudicare comunque senza pietà quello che si troverà davanti. Vediamo chi sono i cinque registi, ricordando che il favorito Alfonso Cuarón si è purtroppo chiamato fuori dalla gara. Leggi anche James Bond, tutti gli occhi puntati su Aaron Pierre come prossimo 007?

Cinque autori hanno presentato il loro reboot di James Bond 007

È un passo molto importante per l'agente segreto britannico creato da Ian Fleming per i suoi romanzi. La famiglia Broccoli come sappiamo ha ceduto i diritti cinematografici del personaggio, detenuti e usati per sessant'anni, agli Amazon MGM Studios, per cui il nuovo team di produttori Heyman-Pascal, pur con una grande esperienza (Harry Potter, Spider-Man), sa che deve muoversi con cautela.

Cominciando con i conterranei di James, avrebbe presentato la sua versione di 007 addirittura Edgar Wright: creativo cultore del cinema di genere, come peraltro hanno dimostrato opere come Baby Driver e Ultima notte a Soho, il regista di Scott Pilgrim stava comunque lavorando in questo periodo all'adattamento di L'uomo che corre da Stephen King. È inglesissimo anche Paul King, da non sottovalutare: ha firmato i primi due Paddington e Wonka, si muove in zona più umoristica e/o musicale, il che lo renderebbe probabilmente azzardato per un Bond, ma anche lui ha dimostrato di sapere maneggiare il grande intrattenimento e i grandi set.

Si sarebbe fatto avanti anche Denis Villeneuve, che si dedicherebbe a 007 immaginiamo dopo aver chiuso Dune: Messiah, che uscirà nel dicembre 2026: ci sembra però sin troppo impegnato con le riprese già da questa estate, e con lui al timone il nuovo Bond forse slitterebbe parecchio. L'altro candidato è il tedesco Edward Berger, di recente autore di Conclave (già una sottospecie di spy thriller!), ben accolto a Hollywood dopo il successo del suo adattamento di Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Il quinto elemento è Jonathan Nolan, che per suo fratello Christopher ha scritto opere di gran peso come Interstellar, The Prestige e Il cavaliere oscuro, e in proprio ha creato per la tv le serie Person of Interest, Westworld e Fallout, per le quali ha anche diretto diversi episodi, guadagnando quindi una certa esperienza dietro alla macchina da presa.

Con questi candidati, siamo certi che la scelta di Heyman e Pascal si è fatta piuttosto difficile...