Jake Morrison, vfx supervisor per la Marvel: "Volevo fare il musicista, sapevo solo muovere pixel"

In occasione del Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (MIA) abbiamo intervistato il supervisore degli effetti visivi Jake Morrison, dietro alla spettacolarità di molti lavori dei Marvel Studios. Qual è il futuro del suo settore? Un'organizzazione delle riprese che faciliti il lavoro di post-produzione.

Prima di diventare supervisore degli effetti visivi una ventina di anni or sono, per Matrix Reloaded, Jake Morrison è stato compositor (in parole povere responsabile dei moderni "fotomontaggi" digitali) dalla fine degli anni Novanta. Il suo ruolo è cresciuto insieme alla sua reputazione, tanto che ha fatto il salto alla regia della seconda unità per Thor: Love and Thunder: inevitabile che accadesse, anche perché gran parte dei suoi impegni attuali riguardano il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios. Lo abbiamo intervistato qui a Roma in Italia in occasione del MIA (Mercato Internazionale dell'Audiovisivo), dove ha tenuto una masterclass sul futuro degli "effetti speciali", come ancora si definiscono a volte erroneamente gli effetti visivi.

[L'intervista è stata eseguita da Antonio Bracco]

Jake Morrison: "Ci vuole tempo per creare gli effetti visivi, però..."