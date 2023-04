Jackie Chan contro Super Mario in Cina: indovinate chi vince al boxoffice

News Cinema

Super Mario Bros. - Il film in Cina sta venendo ripetutamente sconfitto al botteghino dall'immarcescibile Jackie Chan, con la sua commedia Ride On, interpretata... con un cavallo!

Avete presente tutti quei pezzi che stiamo scrivendo sui record di Super Mario Bros. - Il film? Ebbene, c'è un territorio in cui arranca al quarto posto degli incassi del weekend, da due settimane: la Cina. Il personaggio Nintendo nulla può da quelle parti contro un bel ritorno dell'indomabile Jackie Chan, che a 69 anni è il mattatore della commedia Ride On, prossimamente distribuita anche nel resto del mondo, e tuttora prima al botteghino in Cina. Leggi anche Super Mario Bros. - Il film è il più alto incasso per l'adattamento di un videogioco

Super Mario Bros. Il film si inchina al maestro Jackie Chan con Ride One

Mentre Super Mario Bros. - Il film in Cina nell'ultimo weekend ha incassato altri 4.300.000 dollari, per un totale di 17.100.000, la commedia d'azione per famiglie Ride On, interpretata da un quasi settantenne ma super in forma Jackie Chan, ha registrato altri 6 milioni, per un risultato complessivo in patria di 22.600.000. Non c'è confronto, la popolarità di Chan nella sua terra non è sfidabile da nessun altro mito, men che mai un mito globalizzato e non fieramente nazionale come l'attore e regista.

In questo caso comunque Chan non è il regista di Ride On, invece scritto e diretto da Larry Yang, ma è chiaramente un film cucito sulla grande star: qui infatti veste i panni di Luo, uno stuntman in bolletta che a stento riesce a prendersi cura del suo caro cavallo Red Hare, letteralmente il suo collega nelle sequenze d'azione. Il rischio di perdere Red Hare per colpa dei debiti porta Luo a ricongiugersi con sua figlia, che gli propone l'aiuto del suo fidanzato avvocato. Quando però per un colpo di fortuna Luo e Red Hare diventano popolari sui social, Luo viene messo di fronte a una scelta...