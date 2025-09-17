Jack Black e Paul Rudd a caccia di un serpente gigante nell'esilarante trailer italiano di Anaconda

News Cinema

Jack Black e Paul Rudd sono i protagonisti di Anaconda, reboot del cult del 1997 con Jennifer Lopez. Il film diretto da Tom Gormican, di cui vi mostriamo il primo trailer ufficiale in italiano, arriverà nelle sale a gennaio 2026.

Jack Black e Paul Rudd uniscono le forze in modo rocambolesco nel primo trailer ufficiale in italiano del reboot di Anaconda, che approderà nelle nostre sale a gennaio 2026. Il film, diretto dal Tom Gormican di Il Talento di Mr. C, è una moderna rivisitazione del celebre horror sui serpenti assassini del 1997, con protagonista Jennifer Lopez.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/anaconda/67046/video/?vid=47949" title="Anaconda: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Jack Black e Paul Rudd - HD">Anaconda: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film con Jack Black e Paul Rudd - HD</a>





La versione originale, che racconta di un gruppo di documentaristi in navigazione lungo il Rio delle Amazzoni, alle prese con una gigantesca e famelica anaconda, include nel cast anche Ice Cube, Owen Wilson, Jon Voight ed Eric Stoltz. Il nuovo Anaconda, invece, oltre a Black e Rudd, vede protagonisti Thandiwe Newton, Steve Zahn, Selton Mello e Daniela Melchior. Secondo la sinossi ufficiale, Doug (Black) e Griff (Rudd) sono migliori amici fin da bambini e hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito in assoluto: il classico cinematografico Anaconda. Quando una crisi di mezza età li spinge finalmente a provarci, si addentrano nel profondo dell'Amazzonia per iniziare le riprese. Ma la situazione si fa seria quando appare un vero anaconda gigante, trasformando il loro set cinematografico comicamente caotico in una situazione mortale. Il film che non vedono l'ora di girare? Potrebbe anche costargli la vita."

Intervistato da People, Paul Rudd ha elogiato la sceneggiatura, che l'ha catturato grazie agli stessi elementi che aveva apprezzato ne Il Talento di Mr. C. Jack Black ha aggiunto che è stato davvero divertente collaborare con Rudd.

È stato il motivo principale per cui ho voluto fare il film. Sono un grande fan del lavoro di Paul. È un tipo spassoso. E poi è anche un tenerone!

"Adoro Jack ed ero entusiasta di poter fare questo con lui - ha continuato la star Marvel - Abbiamo fatto alcune piccole cose in passato e poter lavorare davvero insieme per mesi come in questo caso è stato fantastico". Secondo gli attori protagonisti, Anaconda è un "entusiasmante mix di commedia e horror" e, a giudicare dal trailer, le situazioni follemente esilaranti e sopra le righe non mancano. Il talento comico della star di Minecraft sembra nel posto perfetto per esprimersi ai massimi livelli, ma, per saperne di più, non rimane che attendere che la horror comedy inauguri la stagione cinematografica del 2026!