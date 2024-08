Jack Black e la rottura dei Tenacious D dopo la battuta su Trump: "Ci vuole tempo, torneremo"

News Cinema

Dopo aver cancellato il tour dei Tenacious D, per reazione alla battuta improvvisata di Kyle Gass su Trump, causa di un polverone mediatico, Jack Black assicura che la band tornerà. Ma ci vuole una pausa di riflessione.

Intervistato da Variety sul red carpet di Borderlands (nella versione originale doppia Claptrap), Jack Black è tornato sulla spinosa questione Tenacious D: nemmeno un mese fa sul palco l'improvvisata battuta del suo socio Kyle Gass, sull'attentato a Donald Trump, lo ha costretto a prendere la distanze dalla situazione, per non mettere a rischio in poche ore l'intera carriera, dopo il polverone che si era alzato. Adesso Black, che ha addirittura cancellato il tour della band, appare malinconico. Leggi anche Tenacious D, silenzio rotto e tour cancellato: Jack Black e Kyle Gass commentano lo scivolone su Trump

Jack Black sui Tenacious D e Kyle Gass: "Rimaniamo amici, queste cose non cambiano"

A nemmeno 24 ore dell'attentato a Donald Trump il 13 luglio, sul palco dei Tenacious D in Australia, Kyle Gass aveva improvvisato una battuta fatale: durante una scenetta in cui il suo socio Jack Black lo invitava a esprimere un desiderio per il suo compleanno, Gass aveva risposto "La prossima volta non mancate Donald Trump". Black ha realizzato in poche ore il danno d'immagine difficilmente controllabile, dopo che una ripresa del concerto è diventata virale, specialmente tra i sostenitori dell'ex-Presidente... ma non solo. Si trattava di gettare benzina sul fuoco di un conflitto sociale potente negli USA come non mai in questi ultimi mesi, e Black - per quanto metal nell'anima - rimane legato anche a marchi per famiglie come Kung Fu Panda. Alla premiere di Borderlands, Black ha parlato velocemente della sua decisione di cancellare il resto del tour e di "sospendere" i Tenacious D fino a data da destinarsi. Si capisce che non l'ha fatto a cuor leggero, ma sappiamo tutti come funzionano queste cose: c'era il rischio di una più grande cancellazione... la sua. A Variety ha dichiarato:

Abbiamo bisogno di prenderci una pausa, tutti ne hanno bisogno a volte. Ma torneremo. Rimaniamo amici, quello non cambia. Per queste cose ci vuole tempo... e torneremo quando ci sembrerà giusto. [...] Guardate cosa indosso oggi: il Plettro del Destino [vedasi film Tenacious D e il Destino del Rock, ndr]. Amo i Tenacious D, forse sono il mio lavoro preferito, se si può chiamare così. Sono un'opera d'arte, la mia creatura.