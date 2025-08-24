TGCom24
Is This Thing On?: il terzo film da regista di Bradley Cooper, con protagonisti Laura Dern e Will Arnett, esce a fine anno
News Cinema

Is This Thing On?: il terzo film da regista di Bradley Cooper, con protagonisti Laura Dern e Will Arnett, esce a fine anno

Carola Proto

Dopo A Star Is Born e Maestro, Bradley Cooper torna dietro alla macchina da presa per raccontare la storia di una coppia che sta divorziando. Gli interpreti principali sono Laura Dern e Will Arnett e l'uscita USA è prevista per dicembre.

Is This Thing On?: il terzo film da regista di Bradley Cooper, con protagonisti Laura Dern e Will Arnett, esce a fine anno

Conquisterà le sale americane a fine anno Is This Thing On?, il terzo film da regista di Bradley Cooper dopo A Star is Born e Maestro. La Fox Searchlight Pictures ha deciso di farlo uscire il 19 dicembre, dopo un passaggio al Festival di New York il 10 ottobre. Cooper è anche sceneggiatore e produttore del film, in cui si è ritagliato un ruolo ma non da protagonista. Gli interpreti principali sono infatti Will Arnett e Laura Dern, affiancati da Andra Day, Sean Hayes, Amy Sedaris e Ciarán Hinds. Arnett ha aiutato il regista a scrivere il copione insieme a Mark Chappell.

Bradley Cooper ha cominciato ad accarezzare l'idea di diventare regista ai tempi di Limitless, e quindi nel 2011, dirigendo, nel 2018, un nuovo remake del film drammatico del 1937 È nata una stella, diretto da William A. Wellman. Presentato al Festival di Venezia nel 2018, A Star is Born ha appassionato il pubblico anche per merito di Lady Gaga, che ne era protagonista insieme al buon Bradley. il film ha ottenuto 8 candidature all'Oscar, vincendo per la Migliore Canzone. Nel 2023 è arrivato, come già detto, Maestro, nel quale l'attore si è trasformato nel direttore d'orchestra e compositore Leonard Bernstein. Non tutti lo hanno amato, ma l'Academy ha mostrato il suo apprezzamento attraverso 7 nomination. Maestro non ha vinto nemmeno una statuetta dorata ed è rimasto a bocca asciutta anche durante la serata dei Golden Globe.

Is This Thing On?: la trama del film

Is This Thing On? racconta la storia di Alex e di Tess, che cercano di affrontare nella maniera più indolore possibile il loro divorzio mentre il primo è agli inizi della sua carriera di stand-up comedian a New York.

A ispirare questa vicenda a Bradley Cooper è stata la vita dell'inglese John Bishop, comico, attore, presentatore ed ex giocatore professionista di football. Del film il regista ha dichiarato, durante un'intervista a Vanity Fair:

Il film non parla di una crisi di mezza età ma di una catarsi di mezza età. A volte nella vita di rendi conto di aver perso il timone e la tua stella polare e ciò comporta che chiunque graviti intorno a te debba pagarne le conseguenze.

Ricordiamo che l'ultimo ruolo in cui abbiamo visto Bradley Cooper è stato quello del padre di Superman nel Superman di James Gunn.

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
