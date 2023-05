Iron Man, Jon Favreau ricorda l'interesse di Robert Downey Jr. per un altro film Marvel

News Cinema

Jon Favreau ha rivelato che, prima ancora di Iron Man, Robert Downey Jr. ha manifestato interesse per un altro personaggio nell'universo Marvel.

E se Robert Downey Jr. avesse interpretato un altro personaggio Marvel? Se non avesse mai ottenuto l’armatura di Iron Man, avrebbe raggiunto lo stesso, identico successo nell’MCU come lo conosciamo oggi? A rivelare di più è stato Jon Favreau, acclamato regista oggi noto anche per i suoi sforzi artistici in The Mandalorian e che, all’epoca, ha diretto anche i primi due film di Iron Man. Oggi non potremmo immaginare un attore diverso nelle vesti di Tony Stark. Robert Downey Jr ha accompagnato il suo brillante personaggio sul grande schermo per anni, prima di sacrificarsi in Avengers: Endgame, segnando così la sua trionfante uscita di scena dall’MCU. E anche se i tempi di Tony Stark sono apparentemente giunti al termine, i fan non hanno ancora dimenticato Iron Man così come neppure Jon Favreau. Ed è stato quest’ultimo a rivelare che, prima ancora di Tony Stark, Robert Downey Jr. è stato preso in considerazione per un altro personaggio Marvel.



Robert Downey Jr. preso in considerazione per un altro personaggio Marvel prima di Iron Man

Sono trascorsi 15 anni dal primo Iron Man e, in occasione di questo prezioso anniversario, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e il regista del film Jon Favreau hanno ricordato alcuni aneddoti della pellicola. Non tutti forse sanno che Jon Favreau, oltre ad aver curato la regia e la produzione del film, ha anche recitato in Iron Man ed altri film Marvel interpretando Happy Hogan. In una recente intervista condivisa via YouTube per celebrare i 15 anni dall’uscita di Iron Man, entrambi hanno raccontato che Robert Downey Jr. ha quasi rischiato di non interpretare Tony Stark, ottenendo un altro ruolo. Jon Favreau, parlando con Kevin Feige, ha raccontato cos'è successo:

Ricordo che avevate già incontrato Robert Downey Jr. per Dottor Destino o qualcosa del genere per un altro progetto, se non ricordo male per i Fantastici Quattro. Tutti lo conoscevamo e ad un certo punto mi sono ritrovato di fronte a lui e ho pensato: ‘Ha quella scintilla negli occhi, è pronto per la parte’. E così siamo finiti a parlare nel tuo ufficio e ad immaginare la cosa prendere forma.

In un universo parallelo, Robert Downey Jr. avrebbe interpretato Dottor Destino nei Fantastici Quattro e non Iron Man. Quel ruolo è stato poi assegnato a Julian McMahon. Iron Man, invece, non poteva che essere di Robert Downey Jr. Nel corso dell’intervista, Jon Favreau ha aggiunto: “Una volta scelto, è stato allora che la mia vita è diventata molto più facile, perché ha capito la voce del personaggio. Poi, una alla volta, le persone salivano a bordo perché il progetto era diventato qualcosa di interessante”.