Io Sono Rosa Ricci: ecco il trailer del film spin-off della serie Mare Fuori

Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Io Sono Rosa Ricci debutterà nelle sale italiane il 30 ottobre. Ecco trailer e trama del film con Maria Esposito spin off di Mare Fuori.

Quella di Mare Fuori è una storia in qualche modo paradigmatica di come funzionano certi fenomeni mediadici: nata come prodotto Rai, trasmessa su Rai 2 e su Rai Play, Mare Fuori divenne il successo che tutti - anche quelli che non l'hanno mai vista - conoscono solo quando, scaduti i diritti della tv di stato, la serie venne trasmessa da Netflix. Fatto sta che il nome di Rosa Ricci, oggi è sconosciuto a pochi, e non soprende allora il fatto che attotno a questo personaggio sia stato creato uno spin off cinematografico della serie che ne raccontava le vicende.

Io Sono Rosa Ricci sarà presentato alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public per poi arrivare nelle sale di tutta Italia dal 30 ottobre distribuito da 01 Distribution, e qui di seguito trovate la sua trama e il suo trailer ufficiali (ma anche il poster).

Prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, prodotto da Roberto Sessa, Io Sono Rosa Ricci è stato scritto da Maurizio Careddu (lo sceneggiatore della serie con la creatrice Cristiana farina) e da Luca Infascelli, mentre la regia è firmata da Lyda Patitucci, al suo secondo film dopo l'esordio di Come pecore in mezzo ai lupi. Nei panni di Rosa c'è Maria Esposito, affaincata nel cast da Andrea Arcangeli e Raiz, anche autore e interprete del brano che ascoltate nel trailer, e che si intitola "Vàttere".

Napoli, 2020. Rosa Ricci ha quindici anni e un’eredità ingombrante: è figlia di uno dei boss più temuti della città. È una ragazzina schiva, che vive in una gabbia dorata protetta da Don Salvatore e del suo clan. Quando viene rapita da un narcotrafficante intenzionato a colpire suo padre, Rosa si ritrova prigioniera su un’isola remota. Minacciata e costantemente in pericolo, durante la sua prigionia, intraprende però un percorso di crescita e stringe un legame profondo che le darà forza e una nuova consapevolezza.Mentre il padre scatena una guerra per salvarla, Rosa non aspetta di essere salvata: progetta la sua fuga. Quando finalmente torna a Napoli, non è più la ragazza di prima: ora è pronta a riprendersi la sua vita. E a scegliere, da sola, il suo destino. Anche se questo significa trovare vendetta.