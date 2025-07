Io Sono Nessuno 2, il regista non era certo di convincere Sharon Stone

News Cinema

Sharon Stone interpreta l'antagonista in Io sono nessuno 2 dando del filo da torcere a Bob Odenkirk. Il regista, in un'intervista, ha rivelato come ha coinvolto l'attrice nel film.

Bob Odenkirk deve proteggere ancora una volta la sua famiglia, persino in vacanza. Ma non esiste un vero e proprio riposo per un assassino scaltro e rinomato come Hutch Mansell, personaggio introdotto in Io sono nessuno nel 2021. Avendo un problema di gestione della rabbia, Hutch si scontra a muso duro con la criminalità anche in vacanza in Io sono nessuno 2, film che introdurrà una nuova avversaria con le fattezze di Sharon Stone. In merito al suo coinvolgimento, il regista Timo Tjahjanto ha rivelato cosa aspettarsi dal suo personaggio.

Io sono nessuno 2, il regista spiega come ha convinto Sharon Stone ad unirsi al film

Di ritorno sul grande schermo dopo qualche anno d’assenza, Sharon Stone interpreterà la temuta avversaria di Hutch in Io sono nessuno 2. Il suo nome è Lendina e darà del filo da torcere al padre di famiglia che avrebbe soltanto trascorrere qualche giorno spensierato con i suoi cari. Ai microfoni di Empire Online, il regista ha rivelato com’è riuscito a coinvolgere Sharon Stone per assegnarle il ruolo da villain:

È come un serpente. A volte la interpreta con calma, a volte impazzisce! Pensavo che non saremmo mai riusciti ad avere Sharon Stone. Le abbiamo mandato una sceneggiatura e un paio di giorni dopo ero seduto sul suo divano a raccontarle di questo personaggio. Lei mi ha detto: 'Ok, Timo, ci sto'. È stato surreale.