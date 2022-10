Io sono l'abisso e la spazzatura che non mente: in anteprima esclusiva una clip del nuovo thriller di Donato Carrisi

News Cinema

Donato Carrisi, ormai regista di successo oltre che scrittore, torna al cinema dal 27 ottobre con Io sono l'abisso, adattamento del suo romanzo omonimo. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Gli uomini mentono, la spazzatura no. L'universo di Donato Carrisi continua a mescolare suggestioni letterarie, con i suoi romanzi di grande successo anche all'estero, e i suoi film, con cui proietta visivamente le sue ossessioni, le paure e le pulsioni più recondite dell'animo umano. Io sono l'abisso è il titolo del ritorno del "maestro del thriller" nelle sale dal 27 ottobre per Vision Distribution.

Il cast? Un mistero, come si conviene a un vero progetto seduttivo che prevede un abbandono di noi spettatori, che siamo pronti a lasciarci andare sulle rive di un lago, alle prese con chi per lavoro si occupa di spazzatura. "La gente non pensa mai a ciò che getta via. Invece lui sa che proprio tra i rifiuti si nascondono i segreti delle persone". Così sceglie le sue vittime.