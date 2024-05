Io sono Celine Dion: il commovente trailer del documentario su Celine Dion, dal 25 giugno su Prime Video

News Cinema

Debutta in tutto il mondo il 25 giugno su Prime Video Io sono: Celine Dion, il documentario in cui la cantante canadese parla della sua malattia e della sua voglia non arrendersi. Del film è appena stato diffuso il trailer.

Arriverà su Prime Video in tutto il mondo il documentario Io sono: Celine Dion, dedicato alla famosa cantante che ci ha regalato, tra le altre cose, la splendida "My Heart Will Go on", fiore all'occhiello della colonna sonora di Titanic. Del film, diretto da Irene Taylor, candidata all’Oscar per il documentario The Final Inch, è stato diffuso il trailer, insieme al poster ufficiale.

Io sono: Celine Dion: la trama

Ecco la sinossi ufficiale di Io sono: Celine Dion:

Io sono: Celine Dion offre uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l’iconica superstar ha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Come una lettera d'amore ai suoi fan, questo documentario mette in luce la musica che ha guidato la sua vita, mostrando anche la resilienza dello spirito umano.

La malattia di Celine Dion

Come molti sapranno, la malattia che affligge Celine Dion si chiama Sindrome della persona rigida ed è una condizione neurologica caratterizzata da rigidità muscolare e spasmi, maggiore sensibilità agli stimoli come suoni e luci e disagio emotivo che può causare spasmi. La diagnosi è arrivata nel 2022 e nei mesi successivi la cantante si è presa una pausa e non si è più esibita dal vivo. Non è facile convivere con la Sindrome della persona rigida, e all’inizio Celine Dion era molto scoraggiata. Ora si sente più forte e, come ha sottolineato in una serie di interviste, non si arrenderà. Per sopportare meglio il dolore, ha stabilito una routine settimanale che prevede terapia fisica e vocale 5 giorni su 7. Al momento non esiste una cura per la malattia e non sappiamo se la Dion tornerà a fare concerti.

Il trailer di Io sono: Celine Dion

Il trailer di Io sono: Celine Dion è molto commovente. La cantante canadese, intervistata da Irene Taylor, rivela di essere pronta a parlare della sua malattia e dice che fare un concerto non è faticoso. La cosa brutta, è doverlo cancellare. Celine parla dei costanti esercizi che è costretta a fare e di quanto le manca il pubblico: "Se non posso correre, camminerò" - dice, mentre le lacrime le rigano il viso. "Se non posso camminare, striscerò. Ma non mi fermerò".