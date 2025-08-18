TGCom24
News Cinema

Io Robot, nei test screening Sonny piaceva più di Will Smith, parla Alan Tudyk: "Mi segarono dalla promozione"

Domenico Misciagna

Alan Tudyk interpretò l'androide Sonny in Io, Robot con Will Smith: a quanto racconta oggi, la sua partecipazione ai tour promozionali del film fu cancellata, quando ci si rese conto che il robot rubava la scena a Will Smith e nelle proiezioni di prova piaceva più di lui.

Io Robot, nei test screening Sonny piaceva più di Will Smith, parla Alan Tudyk: "Mi segarono dalla promozione"

Will Smith era il mattatore e il divo indiscusso del blockbuster sci-fi Io, robot di Alex Proyas, uscito nel 2004 e liberamente ispirato ai racconti di Isaac Asimov: nonostante si mettessero le mani avanti in questo modo, molti appassionati protestarono quando videro associato il nome del grande autore a un film d'azione un po' gradasso, con le tematiche tanto amate intralciate da uno spettacolo più "di bocca buona". Al di là di questo, arriva oggi a oltre vent'anni di distanza un'altra recriminazione, da parte dell'attore Alan Tudyk, che tramite performance capture fu Sonny, l'androide del lungometraggio. Come dite? Non ve lo ricordavate? Nemmeno noi. E c'è un motivo. Leggi anche Io, robot - la recensione del film con Will Smith ispirato ai lavori di Isaac Asimov

Ad Alan Tudyk fu impedito di promuovere Io, robot: il suo personaggio copriva Will Smith

Anche se la sua carriera in carne e ossa può vantare Serenity o Resident Alien in tv, il caratterista Alan Tudyk ormai si è specializzato in interpretazioni di personaggi animati e/o virtuali: non a caso la sua ultima nomination ai Primetime Emmy è stata per la sua performance come K-2SO in Star Wars: Andor (senza contare la sfilza di voci buffe garantite alla Disney nell'ultimo decennio). Pochi però ricordano che fu lui a dare mimica e voce a Sonny, l'androide meno standard nell' Io, robot di Alex Proyas, dove Will Smith era un detective che in un prossimo futuro indagava sulla morte non chiara del creatore di una nuova Intelligenza Artificiale. Certo, Tudyk non era certo un grande nome, ma se ci si pensa non lo era nemmeno Andy Serkis all'uscita della Compagnia dell'Anello, eppure fu lodata la sua interpretazione di Gollum per "interposta persona", tramite performance capture. Ospite del podcast di Jim Cummings (uno dei più importanti doppiatori americani di cartoon), Alan oggi ci spiega perché durante la promozione non si fece cenno a lui...

Un sacco di gente non sa che feci io Sonny il robot in Io, robot... e c'è una ragione. Ci furono i test screening del film per un pubblico selezionato, e in questi casi si chiede un punteggio per ciascun personaggio. Mi dissero: "Alan, il tuo punteggio è più alto di quello di Will Smith". E a quel punto sparii. Avevo chiuso. Niente pubblicità, non venivo mai citato. Ero scioccato. "Ma nessuno saprà che l'ho fatto io!" Mi ci ero impegnato un sacco, dovevo muovermi come un robot. In quel momento la presi molto male.
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
