Insidious: La Porta Rossa, il final trailer italiano dell'horror diretto e interpretato da Patrick Wilson

Una saga che ha messo i brividi nelle ultime estati è pronta a tornare per il capitolo conclusivo. Vi presentiamo il final trailer di Insidious: La Porta Rossa in cui il protagonista Patrick Wilson è passato anche dietro la macchina da presa.

La fine è un nuovo inizio, e il cast originario della saga horror di grande successo, Insidious, si ritrova per concludere al meglio, ovvero nel terrore, le avventure della famiglia Lambert. Insidious: La Porta Rossa vede di nuovo tutti alle prese con dei demoni, si spera una volta per tutte, inseguendoli fino ai meandri più oscuri del passato della famiglia. Il tutto oltrepassando La porta rossa citata nel titolo, con l'aiuto di Patrick Wilson che torna non solo nei panni consueti del protagonista, ma anche come regista del film. Insieme a lui Ty Simpkins, Rose Byrne e Andrew Astor. A produrre, al solito, Jason Blum e Oren Peli, con una sceneggiatura di Scott Teems.

Vi presentiamo in anteprima il final trailer di Insidious: La Porta Rossa, in sala dal 5 luglio per Eagle Pictures.