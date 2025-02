Inside Out 2 sconfitto da Ne Zha 2, il nuovo più alto incasso della storia del cinema di animazione

News Cinema

Il film animato cinese Ne Zha 2 sta per disintegrare il record di Inside Out 2 come più alto incasso mondiale della storia dell'animazione (inflazione permettendo). E la stragrande maggioranza degli introiti viene dal mercato cinese... o dal pubblico cinese all'estero.

Mancano ormai poche ore al sorpasso: Inside Out 2 della Disney / Pixar non è riuscito a mantenere il record del più alto incasso della storia dell'animazione nemmeno per un anno, battuto in modo imprevisto. Il film cinese Ne Zha 2 della Beijing Enlight, diretto da Jiaozi, stando alle rilevazioni di Entgroup è infatti arrivato a 1.681.590.000 dollari raccolti nel mondo, contro il quasi 1.700.000.000 del cartoon americano. Se è comparso sulla vostra testa un punto interrogativo e vi state chiedendo come sia possibile, visto che non ne avete mai sentito parlare, la risposta è semplice: la stragrande maggioranza degli incassi arriva solo dalla Cina o dal pubblico cinese all'estero.





Il cartoon cinese Ne Zha 2 sconfigge il record breve di Inside Out 2

Se il mondo dell'animazione attirasse la stessa attenzione di quello che ruota sull'IA, oggi probabilmente gli autori americani si starebbero strappando i capelli come le big tech di fronte al successo di DeepSeek. Il film Ne Zha 2, uscito in Cina il 29 gennaio, tra poche ore o giorni diventerà il film di animazione con il più alto incasso della storia del cinema (inflazione permettendo, ricordate), dopo avere già vinto il titolo tra i film animati non in lingua inglese. A fronte di un budget corrispondente agli 80 milioni di dollari, ha raggiunto un totale che ormai lambisce di un soffio quello di Inside Out 2, secondo Variety costato invece sui 200, in linea con la maggior parte delle produzioni Disney / Pixar. L'esplosione si deve al 99.9% al responso entusiastico del pubblico cinese, in patria o all'estero, uno slancio esaltato che ha reso Ne Zha 2 persino il più alto incasso IMAX in Cina di tutti i tempi, con 104 milioni di dollari, come ci fa notare Variety. Non stupisce, perché già il precedente Ne Zha del 2019, realizzato dallo stesso team, fu il primo film animato cinese per l'IMAX, e già quello portò a casa 742.700.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di una spesa sui 20 milioni (fonte Animation Is Film Festival). Più che mai vale il rospo che Hollywood ha dovuto ingoiare negli ultimi anni, constatando il fallimento del suo imporsi in Cina: la loro produzione nazionale si regge benissimo da sola.

La complessa mitologia raccontata, uno "universe" alla stregua di quelli americani, ruota sulle avventure di Nehza, divinità protettiva cinese, parte della tradizione culturale dal romanzo cinquecentesco "Fengshen Yanyi" ("L'investitura degli dei"), scritto in epoca Ming. La narrazione segue gli stilemi del sottogenere "shenmo", con protagonisti dei e demoni. Nel trasloco al cinema, caos e spettacolarità sono in buona sostanza garantiti!

Sarebbe interessante vedere questi lungometraggi anche nel nostro Vecchio Continente, ma solo il primo capitolo ha avuto una breve diffusione indipendente in Inghilterra. Leggi anche Inside Out 2 è il più alto incasso della storia del cinema animato... o forse no? [UPDATE: Adesso oggettivamente sì]