Inside Out 2, perché la scena post-credit è stata aggiunta all'ultimo

Inside Out 2 dispone di una scena post-credit, che è stata aggiunta all'ultimo: perché? A motivare la scelta ci ha pensato il regista.

Una delle domande più gettonate quando si tratta di nuove uscite cinematografiche è: avrà una scena post-credit? Una sorta di tradizione che negli anni ha viziato sempre più il pubblico, soprattutto appassionato di cinecomics, e che avrebbe contagiato anche il mondo dell’animazione Disney Pixar. Il sequel di Inside Out, infatti, include una scena durante i titoli di coda, ma in molti non sanno che la scena in questione inizialmente non è stata pensata come parte integrante del film ed è stata aggiunta in un secondo momento, quasi in fase estrema.



Inside Out 2, la scena post-credit è stata aggiunta all’ultimo minuto: perché?

Le scene post e mid-credits in realtà non sono così lontane dal panorama Disney Pixar, che aveva già iniziato a sperimentarle nei suoi film amatissimi come Toy Story 2 uscito nel 1999. Anche Inside Out, quindi, non ha rinunciato alla sua scena durante i titoli di coda, una decisione presa all’ultimo secondo e che ha così completato la proposta cinematografica. Distribuito al cinema dal 19 giugno 2024, Inside Out 2 ha riacceso l’attenzione sulle emozioni di Riley, alle prese con la pre-adolescenza. Un traguardo significativo e che comporta l’ingresso di una nuova fase e di una nuova equipe di emozioni guidate da Ansia. In merito alla scena post-credit, il regista Kesley Mann ha raccontato a USA Today di averla aggiunta soltanto dopo la prima proiezione di prova.

Attenzione: a seguire ci riferiremo a quanto raccontato dalla scena post credit in questione, per cui potreste imbattervi in anticipazioni poco gradite. Il regista ha voluto aggiungere la scena post-credit di Inside Out 2 per rivelare di più sul Deep Dark Secret.

Ho sempre amato l'idea di lasciare un po' di mistero su Deep Dark Secret e di far discutere il pubblico su quale fosse il segreto. Ma più lo mostravamo, più la gente moriva dalla voglia di sapere cosa fosse.

La scena in sé non lancia spunti per un terzo capitolo, in realtà già anticipato – almeno per volontà – da parte del regista e anche da Amy Poehler, che presta la sua voce a Gioia nel cast originale. Ma al tempo stesso aggiunge qualche dettaglio in più in merito al segreto di Riley.