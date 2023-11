Inside Out 2, in 24 ore il trailer è il più visto della storia del cinema d'animazione!

News Cinema

Il sequel dell'amatissimo film Disney/Pixar arriverà nelle sale il 14 giugno 2024, a nove anni di distanza dal primo film, vincitore del Premio Oscar come miglior film d'animazione. Ma, prima ancora di poterne apprezzare i nuovi personaggi - sul web Ansia è diventata già la beniamina di tutti - in azione, il trailer della pellicola ha già battuto un nuovo record: è il più visto della storia del cinema d'animazione.

A rivelarlo è stata la stessa Disney, con un comunicato stampa che svela i numeri da capogiro delle visualizzazioni del primo trailer di Inside Out 2: in meno di 24 ore ha ottenuto oltre 157 milioni di visualizzazioni, spodestando Frozen 2 - il segreto di Arendelle che deteneva il titolo dal 2019. Stando alle stime, la metà delle visualizzazioni è stata ottenuta grazie alla diffusione massiccia del trailer sui social e alle numerose condivisioni dei fan, entusiasti di poter rivedere gli amati personaggi del primo film in un sequel che si prospetta ugualmente divertente ed emozionante come il primo.

Il regista del primo film, nonché direttore creativo di Pixar, Pete Docter, si è dichiarato entusiasta dell'accoglienza riservata al trailer:

"Siamo entusiasti che così tante persone si siano sintonizzate per vedere il nuovo trailer di Inside Out 2. Quando è uscito il primo film, sapevamo che raccontando una storia in cui si vedevano le nostre emozioni, le voci che abbiamo in testa, in futuro ci sarebbero state molte altre cose da esplorare e argomenti da trattare. Kelsey Mann [regista del sequel ndr] e il suo team hanno fatto un ottimo lavoro con Inside Out 2, espandendo il mondo del primo episodio e introducendo nuove emozioni: anche alla Pixar c'è molta Ansia, perché non vediamo l'ora che il pubblico lo possa vedere"

Se nel primo Inside Out, a dominare la vita di Riley erano solo Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, come mostrato nel trailer, la pubertà porterà nuovi ed emozionanti cambiamenti nel complesso sistema di sentimenti della ragazza. Alla soglia dei suoi 13 anni, infatti, Gioia e la sua combriccola dovranno accogliere Ansia, giunta a scombinare la loro tranquilla esistenza. Ma la nuova arrivata porterà con sé diversi nuovi amici e tutti insieme dovranno cercare di far superare alla loro Riley uno dei periodi più difficili di sempre: l'adolescenza. Per scoprire cosa succederà, non ci resta che attendere la prossima estate e goderci al cinema Inside Out 2.