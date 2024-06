Inside Out 2, il regista ha già delle idee per il terzo film

News Cinema

Il regista di Inside Out 2 Kelsey Mann ha dovuto rinunciare a varie idee per il sequel ma che vorrebbe ritrattare in un eventuale terzo film.

Il debutto di Inside Out 2 al cinema è previsto per il 19 giugno 2024, ma il regista Kelsey Mann avrebbe già qualche idea in merito ad un terzo capitolo che ad oggi non è stato ancora annunciato. Sono trascorsi nove anni da quando il primo film sulle emozioni di Riley è approdato al cinema, conquistando anche un Premio Oscar nella categoria di miglior film d’animazione. Questa volta, oltre a Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, Riley dovrà vedersela con un gruppo di nuove emozioni guidate da Ansia, un leader imprevedibile che influenzerà di gran lunga le scelte di Riley nella fase della pre-adolescenza.

Inside Out 2, il regista vorrebbe realizzare un terzo film con le emozioni scartate

Kelsey Mann non ha mai fatto mistero sul numero copioso di emozioni che avrebbe voluto includere in Inside Out 2. Ma affinché la storia funzionasse, ha dovuto sacrificarne qualcuna e ridurre il numero. Quelle emozioni scartate però continuano ad affascinarlo e, anzi, potrebbero anche trovare uno spazio tutto loro in un prossimo capitolo di Inside Out. Il regista ci spera, naturalmente, anche perché decidere di escludere quelle emozioni dal quadro generale di Inside Out 2 è stato complicato. Dare loro una seconda chance in Inside Out 3 è quanto desiderato da Mann, che ai microfoni di ComicBook ha rivelato di aver già pensato a come impostare eventualmente un terzo film:

Adoro questo mondo, è un mondo fantastico in cui puoi sbizzarrirti, le idee ti vengono in mente semplicemente perché ti lasci contagiare da location e personaggi. Ci sono così tante idee non solo dal primo film, ma soprattutto dal secondo. Spesso penso: ‘È un’idea davvero divertente ed intelligente. Non so come poterla inserire in questa storia in particolare, ma dovrebbe essere utilizzata ad un certo punto’. Una delle mie preferite è una location che abbiamo ideato chiamata Procrastination Land. Questa è una terra a me molto famigliare, soprattutto da adolescente. C’era questo grande cartello che segnalava Terra della procrastinazione e poi aggiunto ‘Prossimamente’.

Purtroppo Mann non ha trovato un modo per inserire la Terra della Procrastinazione nel secondo capitolo di Inside Out ma, qualora dovesse esserci un terzo film, non gli dispiacerebbe approfondire la questione. “Abbiamo avuto difficoltà a capire come inserirla in questa storia, ma ci sono tante altre cose divertenti. Per cui ho pensato che questo andrà utilizzato in qualche modo in futuro”.