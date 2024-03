Inside Out 2: ecco il trailer ufficiale dell'atteso sequel d'animazione targato Pixar

News Cinema

Uno dei film più attesi dei prossimi mesi è senz'altro Inside Out 2 il sequel del capolavoro d'animazione targato Pixar. Ecco il trailer ufficiale che ci regala qualche immagine e informazione in più sul film.

Le prime immagini alcuni mesi fa hanno fatto segnare numeri da record, arriva ora il primo trailer ufficiale di Inside Out 2, sequel molto atteso del capolavoro d'animazione targato Pixar del 2015. Nuove emozioni, su tutte un'imperdibile Ansia, sono pronte a farci ridere e a coinvolgerci nel film diretto da Kelsey Mann che regala una nuova avventura a Riley, ormai adolescente. Nella versione originale la voce di Ansia è di Maya Hawke, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto.