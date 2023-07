Innamorato Pazzo e gli altri incassi folli di Adriano Celentano

News Cinema

I film con Adriano Celentano negli anni Ottanta e anche prima, come Innamorato Pazzo, non furono solo "popolari": rimangono tra i più grandi successi di pubblico del nostro cinema, letteralmente da record.

"Cotto cottissimo e innamorato di quella là!", cantava Adriano Celentano in Innamorato pazzo (1981) con Ornella Muti, diretto dagli amici Castellano e Pipolo: un mito popolare nei passaggi televisivi? No, anche prima... e non poco. Se si spulcia una classifica ricavata dai dati Cinetel e pubblicata anni fa da Sorrisi e Canzoni TV, si scopre che questo e diversi altri film del "Molleggiato" sono stati successi in sala da record: è facile non accorgersene, perché quando si parla di incassi storici non si tiene mai conto dell'inflazione e del cambio di valuta. Ma quando si guardano i numeri degli spettatori paganti...

Innamorato Pazzo fu più visto di Lo chiamavano Trinità

Innamorato Pazzo con Adriano Celentano, nella classifica dei 50 film italiani più visti della storia dal dopoguerra a oggi, arriva 41° e appena prima di Lo chiamavano Trinità (1970), il classico con Bud Spencer e Terence Hill: parliamo di 8.807.987 spettatori contro 8.742.787. Una differenza risicata, ma i numeri parlano. Il calcolo degli spettatori è più significativo dei dati relativi agli incassi, nei decenni pesantemente falsati dall'inflazione e, nel caso dell'Italia, persino da un cambio di valuta nel 2002, dalla lira all'euro. Questa è la gara vera.

E passando a setaccio la classifica, scopriamo che Adriano Celentano è presente altre due volte, persino più in alto! Il suo trionfo imbattibile rimane infatti Serafino (1968) di Pietro Germi, interpretato con Ottavia Piccolo (20° con 10.529.941 spettatori), seguito da Il bisbetico domato (1980) sempre di Castellano e Pipolo e sempre con Ornella Muti (9.172.368 spettatori).

Se siete disorientati e volete dei punti di riferimento più recenti, Checco Zalone è 29° con Quo Vado? (2016, 9.964.606 spettatori) e 43° con Sole a catinelle (2013, 8.650.871 spettatori). Per quanto riguarda il fenomeno del Ciclone di Leonardo Pieraccioni, tra il 1996 e il 1997, attirò 7.956.549 persone, risultando 47° nella classifica. La vita è bella (1997) di Roberto Benigni si colloca invece al 32° posto con 9.702.524 spettatori.

Ma allora il recente trionfo di Avatar: La via dell'acqua, con 44.790.000 euro? Ci dispiace, James: l'autista di bus Barnaba ha visto più dei tuoi 5.056.520 biglietti...