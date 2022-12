Infinity Pool: l'impressionante trailer del film di Brandon Cronenberg con Mia Goth e Alexander Skarsgård

News Cinema

Prosegue con l'horror Infinity Pool la carriera del figlio d'arte Brandon Cronenberg. Nel trailer, Alexander Skarsgård e Mia Goth come non li abbiamo mai visti.

È uscito l'impressionante, intrigante e promettente trailer del nuovo horror di Brandon Cronenberg, Infinity Pool, interpretato nei ruoli principali da Alexander Skarsgard, Cleopatra Coleman e Mia Goth. Dopo Possessor, l'erede del regista canadese ci conduce in un nuovo mondo da incubo, a dimostrazione del fatto che il sangue, come dice un vecchio proverbio, non è acqua...

Infinity Pool: il nuovo incubo di Brandon Cronenberg

In Infinity Pool, Alexander Skarsgård e Cleopatra Coleman sono James ed Em, una (ricca) coppia in vacanza in un bellissimo resort sull'isola di La Tolqa. Sul luogo si godono il sole, le spiagge e la cortesia dello staff. Con la guida della misteriosa Gabi (Mia Goth), però, vengono indotti a lasciare gli spazi protetti del resort e ad avventurarsi all'esterno, in un mondo dove regna una cultura intrisa di violenza, edonismo e pure orrore. Dopo un tragico incidente scoprono che le leggi del luogo per qualsiasi crimine richiedono la pena di morte: se però sei abbastanza ricco, puoi vedere una tua copia morire al posto tuo...

Gli altri protagonisti di Infinity Pool sono Jalil Lespert, Thomas Kretschmann, Amanda Brugel, Caroline Boulton e John Ralston. La sceneggiatura è dello stesso Brandon Cronenberg e in America il film uscirà il 27 gennaio dopo la presentazione al Sundance Film Festival.