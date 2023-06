Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il nuovo backstage "L'ultima avventura"

News Cinema

Un breve backstage video ci racconta Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto e ultimo capitolo della saga con Harrison Ford, mostrandocelo sempre tenace sul set. Qualche parola anche dal regista James Mangold, in attesa dell'uscita al cinema il 28 giugno.

Il 28 giugno sarà nelle sale italiane Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto e ultimo appuntamento al cinema con Harrison Ford nei panni dell'iconico archeologo avventuriero: è stata pubblicata una nuova breve featurette sul dietro le quinte del film di James Mangold, che ha ereditato il progetto da Steven Spielberg e ci illustra qualcosa della filosofia dietro a questi film. Harrison naturalmente dice la sua e si mostra più dinamico che mai su set...



Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Video Speciale "L'ultima avventura" - HD

Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Indy affronta il tempo