Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, ritrovata la camicia di Harrison Ford: vendita all'asta con cifra folle!

La camicia indossata da Harrison Ford in Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta è stata ritrovata dopo anni di misteriosa scomparsa. Ecco quanto vale oggi se sarà venduta all'asta!

La camicia indossata da Harrison Ford in Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta è stata finalmente ritrovata ed è finita da poco all'asta, dove potrebbe essere venduta a una cifra astronomica: tra le 185.000 e le 300.000 sterline! Il costume di scena del famoso personaggio comprendeva non solo la fedora e la frusta, ma anche questo indumento, andato perduto poco dopo la fine delle riprese e solo recentemente ritrovato.

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, ritrovata la camicia indossata nel film da Harrison Ford: sarà venduta all'asta con cifre da capogiro

A distanza di mesi dall'uscita al cinema di Il quadrante del destino, la famosa camicia beige indossata da Indiana Jones nel primo film della saga è stata ritrovata, dopo essere stata venduta nel corso degli anni, passando per i negozietti di seconda mano, fino ad arrivare su eBay. La camicia è stata analizzata ed è stato confermato che sia quella originale del film, motivo che la porterà ad essere messa in vendita sul sito di Propstore con un prezzo di partenza molto alto: si parte, infatti, da 75.000 sterlne, ma si stima che la vendita potrebbe portare a un guadagno tra le 185.000 e le 300.000 sterline.

La scoperta della camicia è dovuta a una richiesta dei costumisti che hanno lavorato sull'ultimo film del franchise, Il quadrante del destino: dato che la maggor parte del franchise del film è stato venduto e non c'era alcun indumento del costume di Indiana Jones tra gli oggetti venduti, è stata inviata una richiesta di aiuto a Propstore. Collezionisti di tutto il mondo si sono attivati per rispondere alla richiesta e l'originale camicia beige del 1981, in stile safari è riemersa dopo oltre 40 anni e ha aiutato il team di costumisti di Disney a ricrearne una replice per l'ultimo film.

Arrivato al cinema nel 1981, I predatori dell'Arca perduta è stata la prima avventura che vedeva protagonista l'archeologo interpretato da Ford e ha dato il via a una saga che conta, in totale, 5 film, l'ultimo dei quali presentato all'ultimo Festival di Cannes. Diretto da Steven Spielberg, il primo film della saga ha reso Harrison Ford una star internazionale ed è stato il suo secondo ruolo di maggior successo, dopo quello di Han Solo nella trilogia di Star Wars del 1977.