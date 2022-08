In tempi di Tom Cruise-mania, un vecchio video di Nicole Kidman che dà una stoccata all'ex marito diventa virale

News Cinema

Ha invaso i social in queste ultime ore, ed è diventato virale, un video che risale al 2001 e nel quale Nicole Kidman parla della fine del suo matrimonio con Tom Cruise facendo una battuta spiritosa e un po’ cattivella.

Ora che Tom Cruise è di nuovo all'apice del successo, grazie a Top Gun: Maverick e alle belle sorprese che ci dovrebbero riservare Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1 e Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 2, le malelingue o semplicemente gli appassionati di gossip vanno a scavare nel suo passato e nel suo privato per trovare qualcosa che susciti curiosità e anche grasse risate. Ecco perché è diventato virale nelle ultime ore un video nel quale Nicole Kidman, ospite di David Letterman nel 2001, parla della rottura con l'ex marito e fa una battuta spiritosissima. Probabilmente, guardandolo, Tom direbbe: "Non c'è niente da ridere", perché il nostro ancora non ha trovato l'anima gemella, ma nessuno ci ha raccontato la sua reazione, ed essendo lui impegnato sul set di MI 8, è probabile che non ne sappia nulla.

Il divorzio Kidman/Cruise

Tom Cruise e Nicole Kidman, che si sono conosciuti sul set di Giorni di tuono nel 1989, si sono sposati dopo un anno, per divorziare nel 1999. La fine del matrimonio è stata molto dolorosa per la Kidman, che era rimasta incinta del marito ed ebbe un aborto spontaneo. Per Tom Cruise fu non proprio una passeggiata di salute ma quasi, visto che c'era lo zampino dell'amata Scientology, che non permetteva ai suoi "adepti" di sposare persone esterne alla setta religiosa. Giù sul set di Eyes Wide Shut i due non si sopportavano, e chi li vide al Festival di Venezia, dove il film fu presentato, ricorda bene che nella sala delle conferenze stampa l'aria si tagliava con il coltello. Quindi una battuta della povera Nicole in uno dei periodi più complessi e bui della sua vita sta rallegrando davvero tutti i suoi fan, che magari si sono legati al dito il cattivo comportamento di Cruise.

Il video di Nicole Kidman diventato virale con la frecciatina contro Tom Cruise

Nel famigerato video, Nicole Kidman dice a David Letterman che senza Tom Cruise può finalmente indossare scarpe con il tacco, invece delle ballerine o simil ballerine che era costretta a portare soprattutto sul red carpet ndr). Nonostante il suo sorriso smagliante, la sua grinta e la sua energia a dispetto dell'età non più giovane, Tom è stato sempre preso in giro per la sua altezza, che equivale a 1 metro e 70 centimetri. Per un uomo non è un granché, ma l'attore potrebbe obiettare dicendo che nelle botti piccole c’è il vino buono. E poi il mondo del cinema americano è pieno di botti piccole (da Al Pacino a Dustin Hoffman e da Andy Garcia a Gael Garcia Bernal) e nessuna di loro contiene vino di scarsa qualità. Quindi no problem.