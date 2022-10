In preparazione un nuovo film su Hulk? Ai Marvel Studios piace stuzzicare i fan...

News Cinema

Potrebbe essere una reale eventualità un film su Hulk con Mark Ruffalo assoluto protagonista. Intanto i creativi dei Marvel Studios gettano l'amo.

Un paio d'anni fa, mentre non negava né confermava il coinvolgimento di Hulk nella serie She-Hulk (che come abbiamo visto in parte c'è stato), Mark Ruffalo aveva così commentato la possibilità di vedere il suo gigante personaggio verde in un film soltanto a lui dedicato:

"C'è un'idea che potrebbe essere davvero interessante. Non abbiamo mai seguito la vita del personaggio, che è rimasto sempre un po’ in disparte. È il Rosencrantz & Guildenstern degli Avengers. Sarebbe interessante riempire i vuoti delle vicende che può aver attraversato fra un film e l'altro".

I due personaggi secondari dell'Amleto di William Shakespeare che l'attore cita, sono due ex amici d'infanzia del malinconico principe di Danimarca che a un certo punto si lasciano corrompere dal nuovo re e decidono di uccidere Amleto. Se i due hanno avuto un'opera a loro dedicata, prima teatrale e poi cinematografica, perché non dovrebbe averla Hulk? D'altra parte per tutti gli altri Avengers i Marvel Studios hanno trovato il modo di approfondire le storie personali. Iron Man e Captain America con le rispettive trilogie, Thor addirittura con una quadrilogia, Black Widow ha avuto il suo film e Hawkeye la sua serie. Certo, il film ufficiale dell'Incredibile Hulk c'è stato nel 2008, ma sembra lontano anni luce da tutti gli sviluppi narrativi avvenuti nel Marvel Cinematic Universe, senza contare che Mark Ruffalo non era ancora salito a bordo perché quel Bruce Banner aveva il volto di Edward Norton.

Hulk: il nuovo film sul personaggio è solo una della tante battute di She-Hulk?

Il lavoro che il team creativo di Kevin Feige ha fatto con She-Hulk è stato recuperare alcune dinamiche di quel lontano film, ripescando Tim Roth e il suo personaggio Emil Blonsky/Abominio, peraltro ridando una dignità all'opera che era finora stata considerata (lo dicevano i numeri e anche la critica) l'univo vero flop di tutti i titoli cinematografici Marvel. Ora, uno dei tanti riferimenti metalinguistici di Jennifer Walters che si trova così a suo agio nel bucare la quarta parete e rivolgersi direttamente agli spettatori, arriva con l'ultimo episodio della prima stagione della serie. La battuta sul fatto che la storia di Bruce Banner nello spazio sarebbe stata raccontata in un film è stata presa seriamente dai fan. È il modo che ha trovato la Marvel di seminare una notizia su un progetto futuro? Certo, il materiale sul mondo di Hulk che i fumetti mettono a disposizione è abbondante, tra le saghe Planet Hulk e World War Hulk. Ora, la fanbase dell'MCU ci crede davvero.