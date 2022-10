Il folle finale di She-Hulk spiegato: Ci sarà una seconda stagione?

News Serie TV

L'ultimo episodio della serie con Tatiana Maslany è stato sorprendente e ha stravolto tutti i canoni Marvel: vi spieghiamo i colpi di scena e cosa dobbiamo aspettarci in futuro.

Fin dal primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law avevamo capito di trovarci di fronte a una serie Marvel poco convenzionale e completamente diversa dalle altre. Una legal comedy su un avvocatessa che si trova suo malgrado a difendere i supereroi in tribunale, una origin story sulla cugina di Bruce Banner che diventa una Hulk alta due metri e la storia di formazione di una millennial alla ricerca dell'amore e del proprio posto nel mondo, la serie creata da Jessica Gao è sembrata subito un'imperdibile gioiello nello sconfinato mondo dello streaming. Il tutto impreziosito da una protagonista - interpretata da una centratissima Tatiana Maslany - che buca (letteralmente) lo schermo infrangendo la quarta parete e parlando direttamente con il suo pubblico. Ma è stato con l'ultimo episodio, arrivato il 13 ottobre su Disney+, che She-Hulk: Attorney at Law ha dato il meglio di sé facendo ricredere (speriamo) anche i fan più critici della prima ora. Iniziato in modo abbastanza convenzionale, il capitolo finale ha preso ben presto una piega a dir poco folle arrivando a prendere in giro addirittura gli stessi Marvel Studios. In un gioco ben più che metatelevisivo, Jennifer Walters si è ribellata alla sua stessa storia e, mettendosi nei panni dei fan, si è fatta portatrice delle stesse lamentele avanzate da questi ultimi. Ma, dopo questo incredibile colpo di scena, cosa dobbiamo aspettarci? Cerchiamo di mettere un po' d'ordine.

She-Hulk: Attorney at Law sorprende con un colpo di scena, cosa è successo nel finale

L'ultimo episodio di She-Hulk: Attorney in Law inizia con Jennifer Walters sconvolta dopo l'imboscata dei suoi hater del collettivo Intelligencia che hanno provocato la sua rabbia diffondendo un suo video privato. Licenziata dallo studio legale e senza i suoi poteri perché costretta a un inibitore obbligatorio, cerca la guida emotiva di Emile Blonsky (Tim Roth) ma scopre che lui stesso sta presenziando a incontro di Intelligencia. Quando il leader di Intelligencia Todd Phelps (Jon Bass) si inietta il sangue rubato di She-Hulk per diventare lui stesso un Hulk, si scatena una rissa selvaggia che coinvolge Abominio, Titania (Jameela Jamil) e Hulk in persona (Mark Ruffalo). Nel caos totale, Walters rompe la quarta parte e chiede agli spettatori se questo è davvero il finale che vogliono vedere.

A quel punto fa capolino nel catalogo di Disney+ ed entra nella docuserie Marvel Studios: Assembled per incontrare di persona gli sceneggiatori di She-Hulk (anche la creatrice Jessica Gao, che vediamo in una scena) e cambiare la sua storia. Finisce così per affrontare anche l'intelligenza artificiale KEVIN (un riferimento/omaggio al presidente del Marvel Studios Kevin Feige) che controlla tutte le narrazioni del MCU. Con una mossa inaspettata, Walters riporta a KEVIN le lamentele del pubblico che sarebbe stufo di vedere "sempre gli stessi finali" con grandi combattimenti, camei a sorpresa e lotte eroi/villain. Facendosi valere (e non prima di essersi ritrasformata off-screen in Jen perché "così sei molto costosa e i responsabili CGI sono impegnati altrove"), la Hulk di Tatiana Maslany riesce a cambiare anche il suo.

Ci sarà una seconda stagione?

Secondo la capo sceneggiatrice di She-Hulk, Jessica Gao, la serie è stata scritta come una storia che sarebbe durata solo una stagione perché "non c'era alcuna garanzia" di una continuazione. Tuttavia i fatti del finale suggeriscono che una seconda stagione è possibile, visto che She-Hulk/Jennifer Walters nel finale è tornata al lavoro e potrebbe continuare ad assistere come avvocato altri protagonisti del MCU. Diversi indizi che accennano a questa possibilità sono stati disseminati nell'episodio: da Jennifer che piomba nella stanza degli sceneggiatori che stanno lavorando alle trame della seconda stagione, alle sue idee per i nuovi episodi che vorrebbe condividere con KEVIN. Ironia della sorte, la regista Kat Coiro ha dichiarato che l'unica persona che conosce il futuro di She-Hulk è naturalmente il capo dei Marvel Studios Kevin Feige e solo lui avrà l'ultima parola. In alternativa a una seconda stagione, è possibile che Jennifer appaia in altri progetti Marvel futuri? Nel finale l'intelligenza artificiale KEVIN accenna a una sua "promozione sul grande schermo". Forse in un nuovo film con protagonista suo cugino Hulk Bruce Banner a cui i vertici Marvel si sono divertiti ad accennare nell'episodio?

Rivedremo She-Hulk e Daredevil insieme?

Uno dei twist più interessanti negli ultimi episodi di She-Hulk ha a che fare con Daredevil, scontratosi inizialmente con Jennifer nell'episodio 8 solo per poi intraprendere una relazione romantica con lei. La chimica di Charlie Cox e Tatiana Maslany è innegabile e tutti ci siamo chiesti se rivedremo i loro personaggi insieme in futuro. D'altronde nel finale ufficializzano la loro relazione quando Matt si presenta al barbecue di famiglia ai parenti di lei. È probabile allora che vedremo Jennifer nella serie a lui dedicata, Daredevil: Born Again, per la quale dovremo però aspettare fino al 2024, oppure che i due appaiano entrambi nei prossimi film dedicati agli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.