In attesa di Dream Scenario cinque commedie in streaming con un ispirato Nicolas Cage

È in arrivo in sala il film surreale di cui l'interprete premio Oscar è spassoso protagonista. Intanto eccovi cinque film in streaming in cui Cage si dimostra grande attore comico.

Approfittando dell’arrivo in sala della commedia surreale Dream Scenario - dove a nostro avviso torna a recitare ai livelli che gli competono - vogliamo celebrare la carriera del suo protagonista Nicolas Cage attraverso cinque film in streaming che testimoniano la sua efficacia in ruoli piû “leggeri”. Da grande istrione quale è stato - e in fondo ancora è, anche se negli ultimi anni ha recitato in produzioni di qualità inferiore - Cage ha saputo regalarci negli anni personaggi al limite eppure amabili, guizzanti, capaci di arrivare al cuore del pubblico. Ecco senz’altro indugio il nostro omaggio un attore che in carriera può vantare un numero di cult-movie come nessun altro nel cinema americano contemporaneo. Credeteci sulla parola. Buona lettura.

Cinque commedie in streaming interpretate da Nicolas Cage

Stregata dalla luna (1987)

Norman Jewison mette in scena la magnifica sceneggiatura di John Patrick Shanley con una classe e un fascino eterni. Il resto lo fanno Cher, Nicolas Cage, Vincent Gardenia, Danny Aiello, Olympia Dukakis e tutti gli altri attori di Stregata dalla luna. Commedia dei sentimenti che riesce a diventare dissertazione filosofica sulla vita, sul destino, sull’amore e il tempo che passa. Oscar per la miglior attrice, per la non protagonista e la sceneggiatura. Ne meritava altri, e almeno la candidatura per Cage. Film prezioso. Disponibile su Amazon Prime Video.

Arizona Junior (1987)

Parabola scatenata e iperbolica di cosa significa essere padri, genitori, criminali, amanti appassionati. Il tutto mescolato grazie alla poesia irriverente dei fratelli Coen prima maniera. Cage è un Buster Keaton che parla, Holly Hunter una poliziotta fragilissima e frizzante, John Goodman e William Forsythe due criminali da comiche virate in acido. Arizona Junior è davvero una delle commedie piú funamboliche della storia del cinema contemporaneo, un viaggio nell’inferno della provincia americana scatenato quanto terrificante. Sempre col sorriso sulle labbra, sia chiaro! Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

The Family Man (2000)

Ed ecco da Cage il film che non ti aspetti, una commedia familiare con un’idea fantastica di base e uno sviluppo alla Frank Capra davvero ben strutturato. L’attore sfodera la sua prova maggiormente contenuta, malinconica, perfetta per fondersi con quella della valevole coprotagonista Téa Leoni. The Family Man commuove, addolcisce, fa riflettere. Uno dei film più amati dell’attore e con buon diritto, si tratta in fondo di cinema classico rielaborato secondo i gusti contemporanei. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Il ladro di orchidee (2002)

Spike Jonze dietro la macchina da presa, Charlie Kaufman alla sceneggiatura, Nicolas Cage che interpreta due fratelli gemelli che più differenti non potrebbero essere, follemente in competizione per una sceneggiatura su un fiore e i personaggi che gli stanno intorno. Il ladro di orchidee non poteva che venir fuori un titolo di culto, una riflessione sull’ispirazione artistica sfrontata e profonda. Momenti di grande cinema, attori in stato di grazia tra cui Meryl Streep e Chris Cooper. Quattro candidature all’Oscar tra cui quella a Cage come protagonista. Film folle, preciso, a suo modo brutale. Bellissimo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Weather Man - L’uomo delle previsioni (2005)

Anche se Weather Man - L’uomo delle previsioni è catalogabile come una commedia, quando si ride lo si fa onestamente per non piangere. Un uomo di successo alla deriva esistenziale, un padre morente, dei figli che non lo conoscono, una vita insoddisfacente da cambiare radicalmente. Scene di grande effetto comico e un tono surreale che sfocia spessissimo nel dramma malinconico. Un mix irresistibile, aiutato da attori di razza come Sir Michael Caine a supporto. Forse il miglior film di Gore Verbinski. Da amare incondizionatamente. Disponibile su Amazon Prime Video.