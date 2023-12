In attesa di Aquaman e il Regno Perduto ecco i migliori cinecomic della Warner/DC in streaming

News Cinema

Vi proponiamo cinque film in streaming che rappresentano il meglio della produzione della Warner/DC.

Approfittando dell'arrivo nelle sale di tutto il mondo di Aquaman e il Regno Perduto, vogliamo proporvi quelli che a nostro avviso sono i migliori cinecomic realizzati dalla Warner/DC in questi decenni. Si tratta di cinque film in streaming che in qualche caso coniugano lo spettacolo del cinema ad alto budget con una visione comunque personale del supereroe e soprattutto del suo universo cinematografico. Come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming dell’universo dei cinecomic Warner/DC

Batman

Batman Begins

Il Cavaliere Oscuro

Wonder Woman

Aquaman

Batman (1989)

Il film che lancia ufficialmente l’era dei cinecomic viene affidato a Tim Burton che vi inserisce la sua visione del mondo dark e personalissima. Qualche volta deve piegarsi alle regole di Hollywood - Kim Basinger inserita a forza come le canzoni di Prince - ma nel complesso il primo Batman funziona davvero bene. Anche perché quando in scena si trova il portentoso Joker di Jack Nicholson, ecco che lo spettacolo si eleva all’ennesima potenza. Cinecomic robusto, pieno di idee e di spettacolo ideato con un’idea precisa. Ancora oggi uno dei migliori mai realizzati, e Michael Keaton nel ruolo del supereroe funziona piuttosto bene. Splendide musiche di Danny Elfman. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Batman Begins (2005)

Batman Begins: il trailer del film

Secondo noi il miglior cinecomic mai realizzato: l’approccio stringato e tagliente di Christopher Nolan a questa origin story ci regala un Uomo Pipistrello dilaniato, spinto dal senso del dovere, roccioso come solo il grande Christian Bale sa essere. Contro di lui si scagliano Cillian Murphy, Liam Neeson, un Gotham City oscura e minacciosa. Batman Begins rifonda il supereroe con precisione e uno spettacolo davvero intenso. Pieno di momenti iconici e battute che restano nella mente. Nomination all’Oscar per la miglior fotografia e scenografie. Film complesso e bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Il Cavaliere Oscuro (2008)

Il Cavaliere Oscuro: Il trailer delle nuove avventure di Batman con Christian Bale

Il maggior successo economico della Warner/DC si dimostra uno spettacolo tanto magniloquente quanto profondo, una discesa negli inferi del caos e della follia portati da un Joker straordinariamente interpretato da Heath Ledger, che vince non a caso l'Oscar postumo come non protagonista. Il Cavaliere Oscuro non è compatto come il precedente a livello narrativo ma ne possiede ugualmente scene da antologia, momenti di grande cinema organizzati da Nolan con la sua cura maniacale. Il risultato esteticamente non si discute, lo spettacolo adulto colpisce totalmente nel segno. Forse un po’ sopravvalutato ma ugualmente prezioso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Wonder Woman (2017)

Wonder Woman: Trailer italiano finale - HD

A conti fatti questo si è rivelato il cinecomic maggiormente sorprendente della Warner/DC dal momento che nessuno o quasi si aspettava un lungometraggio talmente preciso, avvincente e drammatico. Gal Gadot diventa subito una Wonder Woman da incorniciare, Chris Pine accanto a lei dipinge un personaggio memorabile, storia e villain sono credibili se non addirittura avvincenti. Patty Jenkins realizza un film arioso e insieme lugubre, spumeggiante e a tratti intenso. Critica e pubblico applaudo, cosa che non va sempre a braccetto con la Warner/DC. Davvero molto ben organizzato. Ammirevole prodotto di intrattenimento. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Aquaman (2018)

In mano a un cineasta lungimirante quale si è rivelato James Wan, Aquaman diventa uno degli spettacoli meglio ideati e realizzati degli ultimi anni. Anche perché il cineasta ha l’idea vincente di scivolare dal cinecomic dentro il fantasy d'avventura, costruendo universi sottomarini di bellezza estetica inoppugnabile. Jason Momoa si dimostra totalmente in parte, il resto del cast composto da Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman e tutti gli altri funziona davvero soprattutto perché sembra divertirsi un mondo. Enorme successo di pubblico e pienamente meritato. Speriamo che l’imminente sequel ne riproduca la qualità e la meraviglia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.