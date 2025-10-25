Illusione: Francesca Archibugi presenta il suo nuovo film, ispirato a una storia vera e con Michele Riondino e Jasmine Trinca

News Cinema

Fra i titoli della sezione Grand Public della ventesima Festa del Cinema di Roma c'è il nuovo film di Francesca Archibugi. Si intitola Illusione, è interpretato da Michele Riondino e Jasmine Trinca ed è ispirato a un fatto di cronaca.

Francesca Archibugi torna alla Festa del Cinema di Roma a tre anni da Il Colibrì, trasposizione cinematografica del romanzo di Sandro Veronesi con Pierfrancesco Favino. Questa volta la regista non trasforma in film un'opera letteraria ma un fatto di cronaca, abbracciando il genere thriller e chiedendo aiuto, per la sceneggiatura, a Francesco Piccolo e Laura Paolucci. Mescolando realtà e finzione, Illusione segue un'indagine che riguarda una minorenne trovata in un fosso alla periferia di Perugia e legata a un giro di prostituzione. La minorenne nella finzione si chiama Rosa Lazar ed è interpretata dalla giovane Angelina Andrei, mentre il magistrato indaga sul suo tragico recente passato ha il volto di Jasmine Trinca. Nel cast anche Michele Riondino, Vittoria Puccini e Francesca Reggiani.

Dovremo aspettare qualche mese per vedere nelle sale, distribuito da 01 Distribution, Illusione, che alla Festa del Cinema di Roma 2025 fa parte della Sezione Grand Public, ma un'ottima introduzione alle sue atmosfere è quanto detto dalla Archibugi e dai suoi attori alla conferenza stampa di presentazione nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La regista ha voluto parlare innanzitutto della genesi del progetto, sui cui aveva scritto talmente tanto che Laura Paolucci sperava in un libro oltre che in un film: “Anni fa, ho letto sul Corriere dell'Umbria un trafiletto che parlava del ritrovamento di una ragazza molto giovane in un fosso vicino alla superstrada. Credevano fosse morta, ma poi l'avevano portata all'ospedale. Sul giornale non c’era altro, e quel fatto di cronaca è rimasto nella mia mente per tanto tempo. Ogni tanto cercavo di capire se ci fossero sviluppi, ma non succedeva niente. Evidentemente nessuno aveva considerato quella vicenda importante, probabilmente perché faceva parte di un qualcosa di più grande. Come spesso capita, non siamo noi che scegliamo le storie ma sono le storie che scelgono noi, per cui mi trovavo a pensare e ripensare a questa ragazzina mezza romena e mezza moldava, e piano piano nella mia testa è venuto fuori il personaggio, che era un personaggio completamente di fantasia. Insieme a Rosa Lazar sono nati il suo psicologo, che è uno psicologo del servizio pubblico della ASL, cosa che mi permetteva di muovermi liberamente, e la magistrata, la donna di legge che ha cercato di capire che cosa realmente fosse accaduto. A un certo punto mi sono resa conto che avevo scritto un soggettone pieno di cose, troppe cose. Dopodiché, scrivendo la sceneggiatura con Francesco Piccolo e Laura Paolucci, ho cercato di metterlo in ordine e di far emergere questa piccola storia di Rosa Lazar e la sua avventura esistenziale".

Rosa Lazar, nel film, è affetta da un disturbo mentale, come risulta evidente non solo da un commento di sua madre ma anche dal modo in cui affronta ciò che le succede. La regista ha spiegato il perché di questa scelta: "Quando ti vengono in mente dei personaggi, ti vengono in mente nella loro complessità. Non volevo raccontare da un punto di vista sociologico la “tratta”, ma desideravo narrare di Rosa Lazar, e quindi il personaggio è venuto fuori con il suo disagio mentale, con il suo modo particolare di stare al mondo, ed è naturale che, proprio a causa si questa sua caratteristica, ciò che attraversa lo fa esplodere. Probabilmente esistono delle latenze di tipo psichiatrico che, se non sbattono contro muro violento, magari non esplodono mai, restano delle latenze, quindi non con gli sceneggiatori non ci siamo detti a un certo punto: ‘Adesso le aggiungiamo il disagio psichiatrico’. Rosa è fatta di tutto questo, e il suo stare al mondo è caratterizzato da un meccanismo di rimozione assoluta, dalla tendenza a vedere tutto bello".

"Non credo che sia un caso il fatto che il personaggio di Rosa Lazar sia una matta" - ha aggiunto Jasmine Trinca - "perché purtroppo nessuno crede a una giovane prostituta fuori di testa, e quindi penso che sia molto importante che Francesca, Laura e Francesco ci raccontino di una donna che in apparenza ha le carte in regola per non essere presa sul serio e per essere messa in discussione. Il suo corpo ritrovato è un corpo che è già dato per morto, e invece, grazie all'attenzione di qualcuno, torna un corpo che vive, e queste cose magari sono piccole ma non insignificanti, anzi sono dei veri movimenti di rivendicazione e di espressione politica, e trovo bellissimo che questo film ci faccia ascoltare anche la voce di una ragazza che non solo non sarebbe stata vista, ma non avrebbe mai avuto la possibilità di esprimersi".

Il personaggio forse più bello di Illusione è lo psicologo di Rosa, un uomo fragile e affettuoso di nome Stefano Mangiaboschi che Michele Riondino ha molto amato interpretare: "La capacità che ha questo psicoterapeuta di entrare in connessione con questa ragazza passa attraverso un elemento comune, e cioè la custodia di una ferita, di un passato doloroso. Mi piace molto l'idea di aver restituito all'universo maschile un certo tipo di fragilità, e penso che questo sia un film che non voglio dire capovolga il sistema, perché non c'è nessun verso giusto nel sistema, ma di sicuro è lontano dalle aspettative e dagli stereotipi a cui siamo abituati, e quindi non c'è un uomo di potere che porta avanti le indagini e che deve ristabilire la verità attraverso la forza della legge. Dall'altra parte, non c'è una donna a gestire la fragilità di una ragazza. Questo aspetto della storia mi ha colpito fin da subito e credo che mi abbia aiutato molto nella preparazione del personaggio. Ho trovato bellissima l'invenzione di consegnare alla figura di questa ragazza anche una sorta di magia che le permette di non essere sporcata dalle brutture, dalla cattiveria e dalla malvagità. Il personaggio di Rosa Lazar rivendica la sua verginità nonostante il passato e nonostante l'incubo che ha vissuto, e quindi rivendica la sua purezza, e tutto il film ci racconta come i tentativi di cancellarla non siano mai andati a buon fine, anche se non sono mai cessati, ed è questo secondo me a rendere Illusione un film molto delicato. La tematica è forte, ma il film l'affronta con misura e con grande attenzione".

Quasi nessuno conosceva il caso della "ragazza del fosso", ma sta di fatto che, e lo ha raccontato la stessa Francesca Archibugi quasi a fine incontro con i giornalisti, dal 2008 in poi, più o meno dalla crisi della Lehman Brothers, "La Mafia slava è entrata, con i suoi 'soldi freschi', in tutte le aziende, non soltanto della Calabria ma anche del centro Italia, e quindi a Perugia e a Siena. Si è infiltrata dappertutto, dando avvio a una mostruosa tratta: prostituzione, droga innanzitutto. Perché non se ne sa abbastanza? C'è forse un problema nell'informazione?".