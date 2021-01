Il trailer di Boss Level in cui Frank Grillo muore infinite volte per arrivare a Mel Gibson

News Cinema

Diretto da Joe Carnahan, l'action Boss Level si mostra nel primo trailer. Uscirà negli USA in streaming il 5 marzo 2021.

Similmente a quanto accade a Bill Murray in Ricomincio da capo e a Tom Cruise in Edge of Tomorrow, anche Frank Grillo è costretto a rivivere in continuazione lo stesso giorno ma, nel suo caso, è il giorno in cui muore. In Boss Level, l'attore interpreta Roy Pulver, un ex agente delle forze speciali che a quanto pare è condannato a morire all'infinito, anzi, a essere ucciso all'infinito, a prescindere da come si comporti durante la giornata. Il suo scopo è quello di trovare indizi su un progetto governativo che potrebbe portarlo a risolvere il mistero del loop temporale nel quale è intrappolato. A mettergli i bastoni tra le ruote c'è il colonnello Ventor, che ha il volto di Mel Gibson. L'uomo è a capo proprio del progetto governativo, minaccia il figlio di Pulver e tiene in ostaggio la sua ex moglie, interpretata da Naomi Watts.

Il titolo Boss Level si ispira chiaramente al mondo dei videogame, in cui le ripetizioni per proseguire il gioco e acquisire forza e astuzia sono fondamentali. Il film è diretto dallo specialista di action movies Joe Carnahan. Qui sotto il trailer di Boss Level che uscirà negli USA a noleggio il 5 marzo sulle piattaforme streaming.