Il trailer degli Oscar ricrea Top Gun per reclutare "un presentatore che non sia schiaffeggiabile"

La scena del reclutamento di Top Gun: Maverick è stata ricreata con Jimmy Kimmel e gli attori Jon Hamm

Manca poco meno di un mese alla 95esima edizione dei premi Oscar. La cerimonia che vedrà tutti i circa 180 candidati al Dolby Theater di Los Angeles si svolgerà il prossimo 13 marzo. Cliccate su questo link per ridare una sguardo a tutte le nomination agli Oscar 2023, tra le quali figura il film campione di incassi che ha riacceso la passione del pubblico per la sala cinematografica (esclusa la natura di evento fan service dei film Marvel).

Top Gun: Maverick è stato nominato in sei diverse categorie, tra cui quella per il Miglior Film che, in case di vittoria, premierebbe Tom Cruise e gli altri produttori Christopher McQuarrie, David Ellison e Jerry Bruckheimer. È proprio a questo titoli che si sono ispirati gli autori che lavorano con Jimmy Kimmel.

Oscar 2023: il trailer parodia di Top Gun Maverick

Come sappiamo a presentare la cerimonia degli Oscar 2023 sarà nuovamente Jimmy Kimmel, per lui terza volta sul palco della serata di gala dell'Academy. Il presentatore americano e i suoi autori si sono ispirati alla scena di reclutamento che abbiamo visto in Top Gun: Maverick, facendone una parodia. Potete vedere il video qui sotto, in cui Jon Hamm e Charles Parnell riprendono i loro ruoli, con una apparizione di Billy Crystal che in passato ha condotto la cerimonia ben nove volte.

Il video è ironico quanto basta nell'inserire un riferimento al famigerato schiaffo di Will Smith. "Cerchiamo un presentatore che sia imperturbabile e non schiaffeggiabile", dice a un certo punto Parnell. Hamm invece elenca gli improbabili nomi delle celebrità che avrebbe preferito al posto di Kimmel, rimarcando sottilmente quando sia ormai spinoso trovare qualcuno che salga sul palco per presentare. "Prima di te abbiamo chiesto a Whoopi Goldberg, Tina Fey, Jon Stewart, David Letterman, Arsenio Hall, Jay Leno, Magic Johnson, Chevy Chase... a un bambino vestito da pirata, Steve Martin, Steve Carell, Steve Buscemi, Steve Austin, Steven Seagal...".