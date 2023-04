Il Signore degli Anelli, un fan vestito da Gandalf incontra Ian McKellen per strada in questo divertente video!

News Cinema

Un fortunato fan de Il Signore degli Anelli, vestito da Gandalf, ha incontrato per caso Ian McKellen per strada.

Quante volte, guardando un film, avremmo voluto veder prendere vita i nostri personaggi preferiti? O, magari, avere anche solo la possibilità di incrociare gli interpreti dei nostri eroi? Sarebbe sicuramete un sogno che si avvera ed è stato così per uno studente inglese, in occasione del suo compleanno: mentre era in giro con gli amici, indossando un costume di Gandalf il Grigio, il celeberrimo personaggio della saga fantasy de Il Signore degli Anelli, ha incontrato casualmente il suo interprete nella trilogia di Peter Jackson: Sir Ian McKellen!

Il Signore degli Anelli, Gandalf incontra...Gandalf in una fortunata coincidenza!

Immaginate che sia il vostro compleanno e che decidiate di andarvene in giro per le strade della vostra città, con gli amici, magari con un cosplay del vostro personaggio preferito: Ben Coyles, studente ventiduenne di Bristol, ha voluto festeggiare il suo compleanno vestendosi da Gandalf, lo stregone de Il Signore degli Anelli e mentre passeggiava per le strade della città è incappato in Ian McKellen, interprete del personaggio nella trilogia di Peter Jackson e nello spin-off de Lo Hobbit. Il casuale e fortunato incontro è stato ripreso dagli amici di Ben e postato su TikTok, dove è diventato virale in pochissimo tempo.

McKellen era a Bristol per una delle date del suo tour teatrale con la pantomima Mother Goose e si è trovato faccia a faccia con un suo fan, vestito come lui. Coyles ha raccontato l'entusiasmante incontro al The Lancashire Telegraph, rivelando che l'attore era piuttosto divertito dal costume del ragazzo e che gli ha augurato un felice compleanno, appena saputo che quella sera festeggiava:

"Io e i miei amici stavamo camminando lungo la strada, quando qualcuno dietro di me dice 'Vorresti incontrare il vero Gandalf?'. Mi giro e inizialmente non lo riconosco subito, ma poi esclamo 'Oh, mio Dio, ma è Sir Ian McKellen!'. Ero scioccato, non avevo idea di cosa dire o fare. Non sapevamo che stesse camminando proprio lungo quella strada. Se fossi stato più lontano di qualche metro, non lo avrei incontrato. I pianeti si sono allineati perfettamente!. Lui è stato molto amabile, una persona eccelente, gentile e umile. E gli offrirei volentieri un drink!"