Il Segreto Di Liberato: in anteprima assoluta al The Space Cinema di Napoli

News Cinema

L'atteso film Il Segreto Di Liberato andrà in scena in anteprima al The Space Cinema di Napoli nella notte tra l'8 e il 9 maggio. Tantissime sorprese per gli spettatori presenti alla première, a partire dalla consegna in omaggio del poster ufficiale del film.

Quando le lancette segneranno la mezzanotte e Napoli aprirà le porte al 9 maggio - proprio la data che ha ispirato il titolo del suo brano più celebre - l'artista dall'identità ignota esordirà sul grande schermo con l'attesissimo film Il Segreto Di Liberato.



Il Segreto di Liberato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nella notte tra l'8 e il 9 maggio, infatti, al The Space Cinema di Napoli andrà in scena l'anteprima assoluta dell’opera che combina il documentario con il live action e l’animazione per esplorare la vita del misterioso cantautore partenopeo. Per gli spettatori presenti alla première sono pronte numerose sorprese, a partire dalla consegna in omaggio del poster ufficiale del film.

Per questa speciale occasione, il multisala napoletano verrà allestito in maniera unica affinché lo spettatore possa immergersi nel mondo de Il Segreto Liberato. Sarà inoltre possibile assistere in anteprima assoluta anche al videoclip della nuova canzone di Liberato.



È possibile assicurarsi un posto per la speciale anteprima sul sito di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/extra/il-segreto-di-liberato. Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.

Diretto da Francesco Lettieri e Giorgio Testi, coadiuvati per la parte di animazione da LRNZ e Giuseppe Squillaci, Il Segreto Di Liberato è un lavoro avvincente e intriso di mistero.