Il sapore del successo: il legame tra Bradley Cooper e il Vesuvio di rigatoni di Alfonso Iaccarino

Nel Sapore del successo Bradley Cooper è uno chef intrattabile e in crisi: oltre alle interviste video che realizzammo all'epoca a lui e Sienna Miller, fummo invitati anche ad assaggiare qualcosa...

Il sapore del successo (2015) non è soltanto una dramedy sentimentale con Bradley Cooper e Sienna Miller, diretta da John Wells: è anche una storia che ruota attorno alla grande cucina e ai grandi chef, quindi potenzialmente interessante anche per chi ami il buon cibo e/o sia una buona forchetta. Consapevole di questo, la distribuzione all'epoca ci diede la possibilità di allargare l'attività stampa a un'attività mangereccia: vi illustriamo qui la nostra copertura del lungometraggio, dispiaciuti che un sito internet per ora non possa riprodurre odori e sapori.

Il sapore del successo, la storia del film con Bradley Cooper, Sienna Miller e la cacio & pepe

Abbracciando un personaggio talentuoso allo sbando, che col senno di poi pare un embrione di quello nel suo successivo debutto alla regia A Star Is Born, Cooper interpreta in Il sapore del successo lo chef Adam Jones, alla ricerca di una terza stella Michelin, ma alla deriva, per problemi personali e un gran brutto carattere. Lo aiuterà a risollevarsi, e anche ad addolcirsi, la chef del Delauney, Helene (Miller), che ha i suoi problemi, gestendo da sola sua figlia. Adam, assaggiando la sua cacio e pepe, capirà che Helene potrebbe essere un elemento fondamentale del suo rilancio. E forse della sua vita privata...



Il Sapore del Successo: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il sapore del successo, il Vesuvio di Rigatoni di Alfonso Iaccarino

Non solo finzione: nel 2015 avemmo sul serio modo di assaggiare una portata del grande chef Alfonso Iaccarino, coinvolto nella promozione del film, rimanendo nel suo contesto operativo primario: in cucina. E' stato piuttosto difficile pensare al cinema, quando ci si è trovati davanti il suo Vesuvio di Rigatoni, nel suo ristorante VivaVoce a Roma. Si tratta di un timballo di pasta, ma la classificazione non gli rende giustizia, quindi vi rimandiamo al nostro "approfondimento" anche fotografico dell'epoca. Ma non leggetelo se avete troppa fame. Leggi anche Il sapore del successo con lo chef Alfonso Iaccarino

Il sapore del successo, le nostre interviste video a Bradley Cooper e Sienna Miller