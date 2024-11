Il robot selvaggio, una data per l'uscita in digitale del film DreamWorks Animation

News Cinema

La Universal Pictures Home Entertainment ha comunicato le due date per la disponibilità in digitale, a vendita e noleggio, del Robot selvaggio, apprezzato film della DreamWorks Animation diretto da Chris Sanders.

Il robot selvaggio della DreamWorks Animation, uno dei film di animazione più apprezzati dell'anno e già in odore di Oscar, sarà presto disponible in digitale: dal 12 dicembre in vendita su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten Tv e Microsoft, e dal 19 anche a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment. Il lungometraggio è tratto dall'omonimo libro illustrato di Peter Brown, adattato e diretto per il grande schermo da Chris Sanders.



Il Robot Selvaggio: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film d'animazione - HD

Il robot selvaggio, una storia di tecnologia e natura