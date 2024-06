Il Robot Selvaggio, il secondo trailer lungo del film animato dell'autore di Lilo & Stitch

News Cinema

Vi mostriamo il secondo trailer ufficiale in italiano di Il Robot Selvaggio, il nuovo film di animazione della DreamWorks Animation, diretto da Chris Sanders. Al cinema dal 10 ottobre.

Il robot selvaggio, suggestiva prossima fatica della DreamWorks Animation, arriverà al cinema il 10 ottobre, ma possiamo oggi ammirarne un nuovo trailer lungo in italiano: più concentrato sulla storia e più parlato del precedente, ci dà la possibilità di capire meglio questa nuova opera di Chris Sanders, cocreatore di Lilo & Stitch, Dragon Trainer e I Croods. Il film è l'adattamento del libro omonimo di Peter Brown, "Il robot selvatico", edito in Italia da Salani.



Il Robot Selvaggio: Il Secondo Trailer Ufficiale in Italiano del Film d'animazione - HD

Il robot selvaggio, la trama del film di Chris Sanders