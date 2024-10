Il robot selvaggio è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il robot selvaggio della DreamWorks Animation non ha problemi a mantenere la vetta del botteghino italiano del weekend. Lo segue l'horror Smile 2, che nel frattempo ha sbancato negli USA. Entrata in terza posizione per Megalopolis di Francis Ford Coppola.

Con una concorrenza che non lo impensierisce, Il robot selvaggio della DreamWorks Animation, basato sul libro omonimo di Peter Brown, mantiene la vetta al boxoffice italiano del weekend: raccoglie un altro 1.614.700 e tocca quindi i 3.577.250 euro (fonte Cinetel). La storia della robot Roz, mamma improvvisata di un orfano di oca, continua a conquistare il pubblico mondiale, avendo raggiunto il totale di 196.046.100 dollari nel mondo (fonte Boxofficemojo). Stando a Variety, il film di Chris Sanders è costato poco meno di 80 milioni, per cui ha già cominciato a fruttare qualcosa, mentre sappiamo che un sequel è in cantiere.

Debutta al secondo posto l'horror Smile 2, che in quattro giorni ha già incassato 1.184.100 euro: un responso in proporzione inferiore all'esplosione americana, dove il film di Parker Finn è partito con 23 milioni di dollari, superando persino le stime degli analisti e conquistando oltreoceano la vetta del botteghino. In questo secondo capitolo una popstar (Naomi Scott), sotto pressione, è tormentata da visioni e circostanze inquietanti, legate al suo passato. Il budget sui 28 milioni di dollari è già giustificato da un esito mondiale finora sui 46.

Esordio in terza posizione per l'ambizioso e liberissimo Megalopolis di Francis Ford Coppola, un ritorno visionario di un grande autore, che ipotizza uno scontro ideologico sulla ricostruzione di un'immaginaria metropoli, tra progressismo e sguardo al passato. Tra i protagonisti Adam Driver, Giancarlo Esposito e Nathalie Emmanuel. Comincia la sua corsa italiana con circa 720.000 euro in quattro giorni (608.000 nel weekend). Il lungometraggio è costato sui 120 milioni di dollari, in parte messi in gioco dallo stesso Coppola, e finora nel mondo ha registrato 11.460.400 dollari: sarebbe una catastrofe, se non fosse che Francis orgogliosamente se ne infischia.