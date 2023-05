News Cinema

Il ritorno di Kaurismaki e il programma della giornata dal Festival di Cannes

Il fine settimana è ormai alle spalle e in questo lunedì il Festival di Cannes si prende una pausa glamour per lasciare spazio a un cinema indipendente e trasversale. Vi presentiamo il programma di oggi, con in primo piano l'atteso ritorno di Aki Kaurismaki.