Il Re Leone, Elton John contro Timon & Pumbaa per "L'amore è nell'aria stasera"

Nathan Lane, voce americana di Timon nel Re Leone del 1994, ha raccontato che la canzone premio Oscar del film in origine era stata gestita in un modo che al suo autore Elton John non andava proprio giù. E il problema riguardava proprio Timon e Pumbaa, testimoni dell'amore di Simba e Nala!

Il brano "Can You Feel the Love Tonight", cioè "L'amore è nell'aria stasera", ottenne uno dei due Oscar vinti dall'originale Re Leone del 1994, insieme a quello per le musiche andato a Hans Zimmer. La canzone, con le parole di Tim Rice, fu musicata da Elton John, prestigioso collaboratore del film che rappresentò l'apice del Rinascimento Disney dei Novanta. Nathan Lane, doppiatore originale di Timon, ha raccontato però a Entertainment Weekly che proprio quel brano diede origine a una diatriba tra Elton e gli autori del cartoon. E la colpa era proprio di Timon & Pumbaa! Leggi anche Il Re Leone, la rivelazione sulle flatulenze di Pumbaa: chi ebbe l'idea?

Il Re Leone, Elton John si oppose a una scelta degli autori sulla canzone premio Oscar

Quando un ormai adulto Simba reincontra Nala nel Re Leone, i suoi amici Timon & Pumbaa capiscono che, con l'amore che sboccia, il loro terzetto è giunto al capolinea. Nel film il brano "Can You Feel the Love Tonight", in italiano "L'amore è nell'aria stasera", viene inizialmente cantato proprio dal suricato e dal facocero, affranti da quest'amara realizzazione, poi sono Simba e Nala a proseguire, con le voci fuori campo, mentre scorrono le immagini del loro idillio. Quello che però non sapevamo era che in origine gli autori del film, tra i quali i registi Roger Allers e Robert Minkoff, volessero far cantare l'intero pezzo a Timon e Pumbaa! Elton non se l'aspettava, per lui era una canzone d'amore, che il pubblico avrebbe faticato a prendere sul serio con quell'esecuzione. Nathan Lane, doppiatore originale di Timon, spiega cosa successe e come lui e il collega Ernie Sabella (Pumbaa) si trovarono in una situazione un po' imbarazzante...

In origine la canzone la cantavamo noi per intero, Elton John era mortificato all'idea che il facocero e il suricato la cantassero. Disse: "Ho scritto la colonna sonora perché volevo creare una canzone d'amore Disney, ma mica la volevo cantata da un topo e un maiale!" Ne registrammo una nostra versione, la cantammo tutta con le voci dei nostri personaggi, non di certo come l'avremmo fatta a Broadway. Facevamo due voci molto cariche e caratterizzate. È difficile farlo rimandendo romantici. Elton aveva ragione. Grazie a Dio tornammo a ragionare.