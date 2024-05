Il Re Leone, la rivelazione sulle flatulenze di Pumbaa: chi ebbe l'idea?

News Cinema

Chiacchierando con Entertainment Weekly, il comico Ernie Sabella ha raccontato di essere stato la causa delle flatulenze di Pumbaa nel Re Leone originale del 1994, da lui doppiato. No, non per il motivo al quale starete pensando...

I personaggi di Timon & Pumbaa nell'originale Il Re Leone nacquero anche grazie alla caratterizzazione dei loro doppiatori originali, Nathan Lane ed Ernie Sabella: intervistati da Entertainment Weekly, i due hanno confermato le dinamiche che diedero origine al suricato e al facocero amici di Simba. Sabella in particolare ha raccontato da dove nacque l'oltraggiosa idea di associare a un personaggio Disney le flatulenze... prima di proseguire, ricordiamo che nelle versioni originali dei cartoon, le voci vengono registrare prima di realizzare l'animazione: da ciò derivano le decisioni di cambiare qualcosa in corso d'opera.





Il Re Leone, i peti di Pumbaa rievocati da Ernie Sabella

Nel periodo in cui Nathan Lane ed Ernie Sabella si esibivano a Broadway in un'edizione di Bulli & Pupe, nel 1992, la Disney li contattò per un provino, per dare la voce però alle iene del Re Leone (1994), all'epoca ancora intitolato "The King of the Jungle". I due chiesero di potersi esibire insieme, improvvisando: la performance, per la totale sincronia che Sabella e Lane avevano naturalmente, lasciò il co-regista Roger Allers di stucco. Qualche mese dopo, quando pensavano già che non sarebbero stati più ricontattati, vennero invece ingaggiati, però i creativi Disney pensarono che la loro intesa fosse sprecata sulle iene: avevano creato due personaggi apposta per loro, Timon & Pumbaa. Cosa rara nella lavorazione di un film animato, proprio per non perdere questa magia, Sabella e Lane registrarono le battute insieme, quando normalmente si registrano i ruoli separatamente. Fu durante una delle sessioni che Ernie cominciò a torturare il collega. Sabella racconta:

Avevamo fatto un week-end lungo di cinque repliche, venerdì, sabato, sabato, domenica, domenica. Poi avevamo una sessione di registrazione alla Disney il mattino presto, di solito erano alle 10, ma quella volta era alle 9. Insomma arrivammo, abbastanza a pezzi dopo le cinque repliche, e per scaldare i motori cominciai a fare questi suoni proprio mentre Nathan leggeva le sue battute. Lui continuava a ridere, disperato: "Ti prego, smettila, smettila!" Io dicevo: "La pianto", però continuavo! Ecco come Pumbaa diventò il primo e unico personaggio Disney con flatulenze!

Come spiega Lane, alla fine non solo i peti furono integrati nel personaggio a furor di popolo, ma addirittura la stessa canzone "Hakuna Matata" venne arricchita con questo aspetto della... caratterizzazione. Non era la prima volta che gli artisti Disney si mostravano aperti a quello che accadeva nel gabbiotto di registrazione con gli attori: tutti i primi storyboard di Aladdin riguardanti le scene del Genio erano stati cestinati, perché Robin Williams improvvisò troppe perle che non potevano essere ignorate! Leggi anche Mufasa Il Re Leone senz'anima e il regista un venduto? Barry Jenkins reagisce sui social