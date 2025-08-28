TGCom24
News Cinema

Il rapimento di Arabella, video intervista da Venezia con Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli

Mauro Donzelli

Una giovane incontra per caso una bambina che le sempre la sua incarnazione di molti anni prima. Un curioso viaggio on the road fra solitudine e caustica ironia per il secondo film di Carolina Cavalli, Il rapimento di Arabella. Ne abbiamo parlato con lei e con la protagonista Benedetta Porcaroli in questa video intervista.

Il rapimento di Arabella, video intervista da Venezia con Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli

C'era una volta Amanda, l'esordio di Carolina Cavalli presentato nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia. A distanza di tre anni, stesso posto e cornice, ecco l'opera seconda della sceneggiatrice e regista milanese, con frequentazioni parigine, Il rapimento di Arabella. L'originalità della scrittura rimane il suo marchio di fabbrica, fra causticità e malinconica, affidandosi dopo il successo dell'opera prima di nuovo a Benedetta Porcaroli come - ottima - protagonista.

Questa volta interpreta Holly, presto trentenne, che non si è mai sentita a suo agio con sé stessa, così sbagliata da individuare la "vera" sua versione in una bambina, l'Arabella del titolo. Per capirci qualcosa pensa bene di rapirla, e magari poter tornare indietro nel tempo e aggiustare qualcosa della sua vita.

Il rapimento di Arabella è una storia on the road sciroccata e liberatoria, ne parliamo in questa video intervista con Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli.

Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
