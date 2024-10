Il ragazzo e l'airone in Collector's Edition e Steelbook Ultra HD 4K più Blu-ray, da Lucky Red e Plaion Pictures

News Cinema

Sono disponibili diverse versioni fisiche di Il ragazzo e l'airone, l'ultima opera di Hayao Miyazaki: Lucky Red e Plaion Pictures propongono più edizioni, seguendo la linea grafica decisa per tutti i film dello Studio Ghibli, da poco riediti.

Premio Oscar come miglior film di animazione, nuova opera dell'infaticabile Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone è ora disponibile anche in edizione fisica, a cura di Lucky Red e Plaion Pictures: il film si presenta in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, in varie incarnazioni, anche Steelbook e soprattutto Collector's Edition, arricchito da gadget tangibili che faranno la felicità dei collezionisti. La grafica di tutte le edizioni segue lo stile scelto per la collezione Miyazaki già in vendita. La maggior parte delle edizioni è accompagnata da contenuti extra di approfondimento.



Il ragazzo e l'airone, le proposte e i contenuti delle edizioni fisiche Plaion Pictures / Lucky Red

Non solo premio Oscar: l'ultimo anime di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone, si è dimostrato solido anche al nostro boxoffice, collocandosi al nono posto dei migliori incassi dell'anno solare, con quasi 7 milioni di euro. Un tale affetto non poteva non spingere Lucky Red e Plaion Pictures a dare più possibilità agli appassionati dello Studio Ghibli, per portarsi tangibilmente a casa questo profondo film di animazione. Il lungometraggio è disponibile in Limited Edition DVD e Blu-Ray, Steelbook 4K UHD + Blu-Ray e in Collector’s Edition 4K UHD + Blu-Ray. Ogni edizione 4K presenta l'opera in HDR e audio Dolby Atmos. La Collector's in particolare presenta un booklet di 24 pagine (contenuto comunque in tutte le Limited Edition), 4 special cards, un poster riproduzione del manifesto originale giapponese (rimasto per molto tempo l'unico materiale promozionale disponibile!), più una shopping bag: il box raccoglitore offre un artwork esclusivo. Riguardo ai contenuti extra, si segnalano interviste a Joe Hisaishi (musiche), Toshio Suzuki (producer) e Takeshi Honda (character designer e capo animatore), che inoltre in un video apposito disegna alcuni elementi del film. Gli extra sono disponibili solo su Blu-ray, anche nel cofanetto in Ultra HD 4K.

Ricordiamo che il film, liberamente ispirato al romanzo “Tu come vivi?” di Genzaburo Yoshino, si ambienta in Giappone alla fine degli anni Trenta, seguendo il dodicenne Mahito, che arriva nella provincia rurale lasciandosi alle spalle Tokyo. Cercando di accettare che suo padre si risposi, esplorando i dintorni scopre l'entrata per una torre misteriosa, un vero portale verso un altro mondo: nelle presenze che lo abitano c'è però l'eco della sua stessa vita.