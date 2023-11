Il ragazzo e l'airone, il tema musicale di Joe Hisaishi era un regalo per Hayao Miyazaki

News Cinema

Il ragazzo e l'airone sarà al cinema dal 1° gennaio 2024: il mitico compositore Joe Hisaishi racconta come sia nata la colonna sonora dell'ultimo anime di Hayao Miyazaki.

Il 1° gennaio 2024 arriverà al cinema l'atteso Il ragazzo e l'airone, ultimo (forse letteralmente) anime di Hayao Miyazaki, già passato all'ultima Festa di Roma (Alice nella Città), occasione nella quale a Comingsoon.it l'abbiamo recensito. Non poteva mancare una colonna sonora firmata da un sodale storico di Hayao, cioè il compositore Joe Hisaishi, che a Indiewire ha raccontato come quest'ultimo lavoro con un Miyazaki ultraottantenne abbia avuto un sapore diverso, sin dalle dinamiche della collaborazione. Leggi anche Il ragazzo e l'airone, la recensione dell' "ultimo" film di Hayao Miyazaki

Il ragazzo e l'airone, Joe Hisaishi: "Hayao mi ha lasciato carta bianca"

Per un grande evento come il rientro dalla pensione di Hayao Miyazaki con Il ragazzo e l'airone, foriero di importanti incassi in Giappone, il suo storico compositore Joe Hisaishi si è trovato di fronte a qualcosa di inaspettato: un modo diverso di procedere da parte di Hayao, più aperto e soprattutto scopertamente sentimentale, visto che il tema principale "Ask Me Why" non è nemmeno nato per il film! Leggiamo cosa ha dichiarato Hisaishi, classe 1950.

È stato completamente diverso da quanto ho fatto prima. Di solito, quando un film dello Studio Ghibli arriva al 40-50% della lavorazione, mi mandano un sacco di contenuti, ma questa volta niente. È arrivato al 95% del completamento prima che lo vedessi, quindi sono entrato nelle ultimissime fasi della lavorazione. [... Dopo la proiezione] Miyazaki ha lasciato tutto a me [persino dove inserire la musica]. Normalmente è molto importante incontrarsi col regista per parlare della musica, ma questa volta non è stato per niente così. Mi ha lasciato solo a farla. [...]

Circa un anno fa, per il compleanno del sig. Miyazaki, ho composto una breve melodia come regalo, e a quanto pare gli è piaciuta tantissimo, ha detto allo staff che sarebbe stato il tema musicale del suo prossimo film. Mi sono reso conto che il pezzo era molto vicino a quello che stava pensando, quindi ho ritenuto di usarlo correttamente in alcuni momenti cruciali.